Οι άνθρωποι της Λανς απέλυσαν τον Ντίνο Τοπμέλερ μετά από έξι μόλις ματς, με τους λόγους να μην είναι αγωνιστικοί...

Σε μία απόφαση πρωτόγνωρη έφτασαν οι άνθρωποι της Λανς, οι οποίοι προχώρησαν στην απόλυση του Ντίνο Τοπμέλερ μετά από μόλις έξι αγώνες.

Ο Γερμανός τεχνικός αντικατέστησε το καλοκαίρι τον Πιερ Σαζ, που αποχώρησε για να αναλάβει την Κρίσταλ Πάλας, και έχει ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, συνεπώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι αγωνιστικοί λόγοι δεν συντρέχουν για την απομάκρυνσή του.

Ωστόσο, οι Γάλλοι μεταφέρουν ότι όλα έγιναν για χάρη ενός εκ των βοηθών του, του Νέλσον Μοργκάδο. Ο Πορτογάλος φέρεται να είχε δημιουργήσει δυσαρέσκεια εντός του συλλόγου με τις υψηλές απαιτήσεις που έχει από τα ντόπια μέλη του επιτελείου, με αποτέλεσμα να γίνει εισήγηση για την απόλυσή του.

Κάτι που έφερε την αντίδραση του Τοπμέλερ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του επί σειράς ετών συνεργάτη του, με αποτέλεσμα η διοίκηση να βρεθεί σε αδιέξοδο, καθώς αν πράγματι απομάκρυνε τον Μοργκάδο, τότε θα αποχωρούσε και ο προπονητής. Όπως και έγινε, με τη Λανς να ανακοινώνει τα νέα το απόγευμα της Τρίτης (15/9)...

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, η Λανς και ο Ντίνο Τοπμέλερ ανακοινώνουν, από κοινού, τη λύση της συνεργασίας τους.

Μετά από πολλές συζητήσεις σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας, καθώς και τη λειτουργία και την οργάνωση του τεχνικού επιτελείου, η Λανς ενημέρωσε τον προπονητή της για την επιθυμία της να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του επιτελείου.

Καθώς ο Ντίνο Τοπμέλερ δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με αυτές τις δομικές αλλαγές, ο σύλλογος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία μαζί του, καθώς και με τους δύο βοηθούς του.

Η Λανς θέλει να εξάρει την ειλικρινή ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια που επέδειξε διαρκώς ο Ντίνο Τοπμέλερ. Ο σύλλογος διευκρινίζει επίσης ότι ο τεχνικός αποδέχθηκε να παραιτηθεί από ένα σημαντικό μέρος των αποζημιώσεων που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Ο Γιανίκ Καϊζάκ θα καθίσει στον πάγκο της Λανς στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό.