Κατσέρης... σερβίρει και η Λοριάν «πίνει»: Τρεις ασίστ σε δύο ματς για τον Έλληνα φουλ μπακ

Ο Πάνος Κατσέρης ήταν ξανά ένα από τα πρόσωπα του αγώνα για τη Λοριάν καθώς με δύο δικές του ασίστ, η γαλλική ομάδα βρήκε ισάριθμα γκολ.

Μετά το σπουδαίο διπλό στη Λανς (1-0), η Λοριάν έφτασε κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα αλλά η Τουλούζ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να αφήσει το παιχνίδι χωρίς νικητή (2-2).

Première titularisation et premier but pour Ibrahima Balde avec Lorient 🔫



[🎥 IG : labreizh__tv] pic.twitter.com/mCdTLgJEoJ September 12, 2026

Ένας εκ των πρωταγωνιστών στο συγκεκριμένο ματς ήταν ο Πάνος Κατσέρης. Ο 25χρονος φουλ μπακ ήταν στο αρχικό σχήμα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (στις δύο πρώτες αγωνιστικές μπήκε ως αλλαγή) και ήταν ο άνθρωπος που... έφτιαξε τα δύο γκολ που πέτυχε ο σύλλογος για να σκοράρουν ο Μπαλντέ και ο Μπάμπα στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έφτασε τις τρεις ασίστ σε δύο ματς που ξεκίνησε βασικός ενώ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει σερβίρει τα τρία από τα συνολικά τέσσερα τέρματα που έχει πετύχει η Λοριάν τη φετινή σεζόν.