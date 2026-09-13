Κατσέρης... σερβίρει και η Λοριάν «πίνει»: Τρεις ασίστ σε δύο ματς για τον Έλληνα φουλ μπακ
Μετά το σπουδαίο διπλό στη Λανς (1-0), η Λοριάν έφτασε κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα αλλά η Τουλούζ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να αφήσει το παιχνίδι χωρίς νικητή (2-2).
Première titularisation et premier but pour Ibrahima Balde avec Lorient 🔫
[🎥 IG : labreizh__tv] pic.twitter.com/mCdTLgJEoJ— Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) September 12, 2026
Ένας εκ των πρωταγωνιστών στο συγκεκριμένο ματς ήταν ο Πάνος Κατσέρης. Ο 25χρονος φουλ μπακ ήταν στο αρχικό σχήμα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (στις δύο πρώτες αγωνιστικές μπήκε ως αλλαγή) και ήταν ο άνθρωπος που... έφτιαξε τα δύο γκολ που πέτυχε ο σύλλογος για να σκοράρουν ο Μπαλντέ και ο Μπάμπα στο πρώτο ημίχρονο.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έφτασε τις τρεις ασίστ σε δύο ματς που ξεκίνησε βασικός ενώ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει σερβίρει τα τρία από τα συνολικά τέσσερα τέρματα που έχει πετύχει η Λοριάν τη φετινή σεζόν.
🇨🇩🐆 Sélectionné hier par la RDC, Noah Mbamba inscrit aujourd’hui son premier but en Ligue 1 ! 🔥— (Parody) Yoane Wissa (@wissa_yoan) September 12, 2026
Quelle manière de répondre à l’appel ! 👊🏾
Joueur de Bayer Leverkusen de 21 ans prêté à Lorient.
Mwana Mboka 🇨🇩🐆.
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