Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε πρόταση 33 εκατ. ευρώ στην Πάρμα για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα, Ζάιον Σουζούκι.

Η Παρί θέλει να κάνει τον Σουζούκι... πρωτευουσιάνο! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο γαλλικός σύλλογος έχει κάνει προσφορά ύψους 33 εκατ. ευρώ στην ιταλική Πάρμα για την αγορά του Ιάπωνα γκολκίπερ.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» είναι σε πλεονεκτική θέση για την απόκτηση του 23χρονου πορτιέρε συγκριτικά με τη Γιουβέντους. Οι back to back Πρωταθλητές Ευρώπης έχουν εξηγήσει το πρότζεκτ τους στον Ασιάτη τερματοφύλακα, ο οποίος θέλει να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Ο Σουζούκι ήταν από τους καλύτερους παίκτες της πατρίδας του στο Μουντιάλ 2026, στο οποίο η «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» ήταν άκρως αξιόμαχη και αποκλείστηκε στο... νήμα από τη Βραζιλία, στη φάση των «32».

Στην Πάρμα έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Serie A, μέτρησε είκοσι συμμετοχές και διατήρησε την εστία του πέντε φορές ανέπαφη. Προτού πάρει μεταγραφή στην Ιταλία, προ διετίας είχε αγωνιστεί στο εγχώριο πρωτάθλημα της ασιατικής χώρας με τη φανέλα της Ουράβα και στο πρωτάθλημα Βελγίου για λογαριασμό της Σιντ-Τρέιντενσε.