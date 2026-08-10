Φεράν Τόρες: Συμφωνήθηκε το ποσό μεταγραφής στη Παρί Σεν Ζερμέν

Συμφωνήθηκε το ποσό μεταγραφής του Φεράν Τόρες ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν για τη μετακίνηση του Ισπανού στους πρωταθλητές Γαλλίας.

Ο Φεράν Τόρες βρίσκεται μια ανάσα από τη Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η Μπαρτσελόνα συμφώνησε στο ποσό που θα λάβει από τους πρωταθλητές Γαλλίας για την παραχώρησή του. Η τιμή ορίστηκε στα 50 εκατ. ευρώ και ο 26χρόνος επιθετικός βρίσκεται όλο και πιο κοντά στους πρωταθλητές ευρώπης.

Ο Λουίς Ενρίκε επιθυμεί την, όσο πιο άμεση, ένταξη του ταλαντούχου Ισπανού επιθετικού στο ρόστερ των Παριζιάνων προκειμένου να μπει στα πλάνα για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Οι αθλητικοί διευθυντές των δύο συλλόγων, Ντέκο και Λουίς Κάμπος, εργάζονται για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας προκειμένου να τελειώσει άμεσα η μεταγραφή. Υπάρχει η πιθανότητα να τελείωσουν όλα τόσο γρήγορα που να μην χρειαστεί ο Φεράν Τόρες να επιστρέψει στη προετοιμασία της Μπαρτσελόνα, αλλά να ταξιδέψει κατευθείαν για το Παρίσι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Τόρες έχει άδεια από τη Μπαρτσελόνα λόγω της παρουσίας του στο Μουντιάλ με ορισμένη επιστροφή στις 12/08.