Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοίνωσε τον Λούκας Ντιν
Ο Ντιν επέστρεψε... σπίτι! Ο 33χρονος αριστερός μπακ είναι και με τη... βούλα νέος παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2029, επιστρέφοντας στη γαλλική πρωτεύουσα μετά από δέκα χρόνια.
Ο Γάλλος αριστερός μπακ θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό «12» και θα είναι άμεσα στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε. Ο Λούκας Ντιν φόρεσε τη φανέλα των Παριζιάνων την τριετία 2013-2016, προτού αποχωρήσει εκείνο το καλοκαίρι για τη Μπαρτσελόνα. Μετά από μια διετία στην Καταλονία, ακολούθησε ένα τετραετές πέρασμα από την Έβερτον, ενώ από το 2022 αγωνίζεται με τη φανέλα της Άστον Βίλα.
Την περυσινή σεζόν, ο διεθνής με τους Τρικολόρ κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές με τη φανέλα των Villans, με απολογισμό επτά ασίστ και κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Europa League. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη (12/08, 22:00) η ομάδα του Έμερι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την ομάδα της «Πόλης του Φωτός», στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup.
Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français s'engage avec le Club de la capitale jusqu’en 2029. Il portera le numéro 12.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2026
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