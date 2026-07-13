Βαλίτσες επιστροφής για Παρίσι ετοιμάζει ο Λούκας Ντιν, με την Παρί Σεν Ζερμέν να καταβάλλει δέκα εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα για να τον αποκτήσει.

Ενίσχυση στα φτερά της άμυνας για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Λούκας Ντιν προβάρει ξανά τη φανέλα της! Μια δεκαετία μετά την αποχώρησή του από τους Παριζιάνους, ο Γάλλος αριστερός μπακ ήρθε σε συμφωνία με το γαλλικό κλαμπ ώστε να επιστρέψει στο Παρίσι και να αποτελέσει μια back-up επιλογή του Νούνο Μέντες.

Το deal μεταξύ των δυο πλευρών έφερε στο φως ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος τόνισε πως ο προσεχώς 33χρονος αμυντικός αποδέχθηκε τους όρους που του προτάθηκαν και ετοιμάζεται να επαναπατριστεί για χάρη της πρώην τους ομάδας.

Την ίδια ώρα η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ενημερώσει την Άστον Βίλα πως θα καταβάλει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί τη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή, ώστε να χαλυβδώσει ακόμα περισσότερο το αριστερό φτερό της άμυνας.

Ο Λούκας Ντιν φόρεσε τη φανέλα των Παριζιάνων την τριετία 2013-2016, προτού αποχωρήσει εκείνο το καλοκαίρι για τη Μπαρτσελόνα. Μετά από μια διετία στην Καταλονία, ακολούθησε ένα τετραετές πέρασμα από την Έβερτον, ενώ από το 2022 αγωνίζεται με τη φανέλα της Άστον Βίλα.

Την περσινή περίοδο, ο Γάλλος κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές με τη φανέλα των Villans, με απολογισμό επτά ασίστ.