Δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα δεν έχει την πρόθεση να πουλήσει τον Φεράν Τόρες, κόβοντας την... όρεξη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το όνομα του Φεράν Τόρες, είναι εκείνο (μαζί με αυτά των Βινίσιους και Άλβαρες) που πρωταγωνιστεί στα ισπανικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα, καθώς ο στράικερ της Μπαρτσελόνα έχει συνδεθεί έντονα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο «χρυσός» σκόρερ της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή (1-0) αποτελεί ξεκάθαρο στόχο της back to back πρωταθλήτριας Ευρώπης, με τον Λουίς Ενρίκε να θέλει να.. ψήσει τον παίκτη για το πρότζεκτ των Παριζιάνων. Μάλιστα, διάφορα δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι Καταλανοί θα τον έδιναν με ένα ποσό κοντά στα 55 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δημοσίευμα από πλευράς Mundo Deportivo, φαίνεται πως οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν σκοπό να παραχωρήσουν τον 26χρονο επιθετικό, καθώς ο Χάνσι Φλικ τον υπολογίζει κανονικότατα στα πλάνα του, πόσω δεν μάλλον αν η Μπάρτσα δεν κατορθώσει να αποκτήσει επιθετικό μέσα στον επόμενο μήνα.

Μάλιστα, οι Καταλανοί σκοπεύουν να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Φεράν, αυξάνοντας τις απολαβές του, το οποίο ωστόσο θα του προταθεί από το Σεπτέμβριο, καθώς η Μπαρτσελόνα θέλει να αποφύγει να πληρώσει ένα σχετικό μπόνους που υπάρχει στη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, από την οποία τον απέκτησε. Μοναδική περίπτωση να αποχωρήσει θα είναι εάν ο ίδιος το ζητήσει από τον σύλλογο, κάτι που έως τώρα δεν έχει πράξει.