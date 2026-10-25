Με δυο γρήγορα γκολ στο πρώτο εικοσάλεπτο η Λίβερπουλ εκτροχίασε την τρομερή Μπράιτον του Κωστούλα και με το τελικό 2-0 πάτησε τετράδα. Ισόπαλη η Χαλ του Τζολάκη.

Έξι ολόκληρους μήνες είχε να χαμογελάσει στο «Άνφιλντ» σε ματς πρωταθλήματος, αλλά επιτέλους έσπασε την κακοδαιμονία. Χάρη σε δυο γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Λίβερπουλ κατάφερε να φρενάρει την εκπληκτική πορεία της Μπράιτον του βασικού Κωστούλα και με τη νίκη με 2-0 ανέβηκε στην 4η θέση, μειώνοντας τη μεταξύ τους απόσταση στο -1.

Οι Reds ουσιαστικά να χτίσουν βάσεις νίκης μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 17΄ο Βιρτζ έκανε το σουτ από τα όρια της περιοχής, η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω στον Γκρος και κατέληξε στα δίχτυα της Μπράιτον για το 1-0. Στο 21΄ήταν η σειρά του Ίσακ να δίχτυα, όταν από γύρισμα του Μπαρκολά έκανε την προβολή και σημάδεψε τη γωνία για το 2-0.

Χάρη στο ασφαλές προβάδισμα που απέκτησε από νωρίς, η Λίβερπουλ κυριάρχησε μα αυτοπεποίθηση στο υπόλοιπο του αγώνα, δίχως να χρειαστεί να φουλάρει τις μηχανές. Είχε τις στιγμές της και τρίτο γκολ απέναντι στη Μπράιτον που είχε μείνει από δυνάμεις, με τον Μπάμπη Κωστούλα αυτή τη φορά να μένει «άσφαιρος» στο 90λεπτο που αγωνίστηκε.

Χαλ - Μπρέντφορντ 1-1

Η Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη έμεινε στο 1-1 με την Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 24ο λεπτό όταν ο Ιροεγκμπούναμ κέρδισε πέναλτι, ο ΜακΜπέρνι ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 1-0. Η Μπέντφορντ δυσκολευόταν να επιβληθεί, αν και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ισοφαρίσει. Στο 63', ο Ουατάρα βγήκε σε τετ α τετ με τον Τζολάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

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