Η 8η αγωνιστική της Premier League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μπράιτον βρίσκει τον Μπάμπη Κωστούλα στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του, ενώ τον Κώστα Τσιμίκα στον πάγκο.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον αποκτά η 8η αγωνιστική της Premier League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μπράιτον (16:00 - Live από Gazzetta), με τον Μπάμπη Κωστούλα να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο νεαρός διεθνής καταγράφει εξαιρετικό ξεκίνημα με τη φανέλα των «γλάρων», από την οποία αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025. Ως τώρα έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 5 φορές και να μοιράσει 4 ασιστ σε μόλις 10 συμμετοχές. Η απόδοση του αυτή, δίνει την ευκαιρία στον Φάμπιαν Χίρτσελερ να τον εμπιστευτεί και να τον ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα.

Αυτό θα είναι το 6ο παιχνίδι, από τα 7 στα οποία έχει αγωνιστεί, που ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού ξεκινάει στη βασική εντεκάδα της Μπράιτον, δείγμα της βελτίωσης και της προσαρμογής του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά και της εμπιστοσύνης που λαμβάνει από τον προπονητή του.

Από την άλλη, ο Κώστας Τσιμίκας θα περιμένει να του δωθεί η ευκαιρία για χρόνο συμμετοχής, με τον 30χρόνο μπακ να ξεκινάει το ματς από τον πάγκο των «reds».