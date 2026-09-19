Ο αγώνας της Λιόν με τη Ρεν διακόπηκε για λίγα λεπτά λόγω υβριστικού πανό κατά της... Σεντ Ετιέν, το οποίο μάλιστα ήταν γραμμένο στα ισπανικά!

Η αντιπαλότητα των οπαδών της Λιόν με εκείνους της Σεντ Ετιέν είναι γνωστή, ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου (19/9) έφτασε σε νέα επίπεδα, με το ματς των Λιονέ ενάντια στη... Ρεν να διακόπτεται ελέω υβριστικού πανό κατά των Στεφανουά.

«Σεντ Ετιέν, το μ@@@ της μάνας σου» έγραφε στα ισπανικά (!) το εν λόγω πανό, με τους οπαδούς της Ολιμπίκ να το συνοδεύουν από υβριστικά συνθήματα κατά της ομάδας που μετέχει στη Ligue 2. Κατόπιν σχετικών υποδείξεων από τα μεγάφωνα, ο αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά πριν το ημίχρονο, πριν επανεκκινήσει μετά από εννέα λεπτά...