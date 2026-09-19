Λιόν - Ρεν: Προσωρινή διακοπή για υβριστικό πανό κατά της Σεντ Ετιέν
Η αντιπαλότητα των οπαδών της Λιόν με εκείνους της Σεντ Ετιέν είναι γνωστή, ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου (19/9) έφτασε σε νέα επίπεδα, με το ματς των Λιονέ ενάντια στη... Ρεν να διακόπτεται ελέω υβριστικού πανό κατά των Στεφανουά.
«Σεντ Ετιέν, το μ@@@ της μάνας σου» έγραφε στα ισπανικά (!) το εν λόγω πανό, με τους οπαδούς της Ολιμπίκ να το συνοδεύουν από υβριστικά συνθήματα κατά της ομάδας που μετέχει στη Ligue 2. Κατόπιν σχετικών υποδείξεων από τα μεγάφωνα, ο αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά πριν το ημίχρονο, πριν επανεκκινήσει μετά από εννέα λεπτά...
🚨 OL - RENNES SUSPENDU SUIT À UNE BANDEROLE VISANT… SAINT-ETIENNE ! 😳— BeFootball (@_BeFootball) September 19, 2026
Des banderoles « hostiles », accompagnées de chants « insultants » ont été entendus, malgré les avertissements du speaker.
📸 @MaxOL69 https://t.co/YNg9IeB7B7 pic.twitter.com/JlohatrOFs
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