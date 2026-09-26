Ρέξαμ: Ποιος παίκτης απέρριψε πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ
Ένα αδιανόητο ρεκόρ για την Championship επιχείρησε να κάνει το προηγούμενο καλοκαίρι η Ρέξαμ, που όμως λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο... Η ομάδα των Ράιαν Ρέινολντς & Ρομπ ΜακΕλχένι, που κατάφερε να βρεθεί από την πέμπτη κατηγορία στη δεύτερη με τρεις συνεχόμενες ανόδους, φέρεται να προσέφερε το απίθανο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ στη Λιόν για τον Πάβελ Σουλτς, με τον Τσέχο ωστόσο να απορρίπτει την πρότασή της.
Ο μεσοεπιθετικός της Λιόν ανέφερε ότι αποτέλεσε μεγάλο στόχο των Ουαλών αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει τη μεταγραφή, εξηγώντας ότι «η Ρέξαμ μοιάζει με παραμύθι του Χόλιγουντ, αλλά δεν ήθελα να πάω στην Championship ή μία μικρή πόλη της Ουαλίας. Ελπίζω να μην φανεί αυτό σαν σημάδι ασέβειας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρέξαμ έδωσε φέτος για μεταγραφές συνολικά... 39,75 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η ακριβότερη μεταγραφή συλλόγου της Championship στην ιστορία είναι αυτή του Άρνε Άνχελς, που πριν από μερικούς μήνες άφησε τη Σέλτικ για τη Γουέστ Χαμ έναντι 25,75 εκατομμυρίων ευρώ.
Lyon's Pavel Sulc (25) on why he turned down a €40m move to Wrexham:— Get French Football News (@GFFN) September 26, 2026
"Wrexham looks like a Hollywood fairytale, but I didn't want to go to the Championship or to a small town in Wales. I hope that won't be seen as a mark of disrespect." (SZ)https://t.co/tqcUJntchT
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