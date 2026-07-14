Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να κάνει κάτοικο Γαλλίας τον 23χρονο Ιάπωνα τερματοφύλακα, Ζιόν Σουζούκι, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport.

Οι back to back Πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να κάνουν... Παριζιάνο τον Ζιόν Σουζούκι! Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Πάρμα για την απόκτηση του υψηλόσωμου τερματοφύλακα, οι οποίες μάλιστα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Ο Ιάπωνας τερματοφύλακας είναι από τους καλύτερους παίκτες της πατρίδας του στο Μουντιάλ 2026, στο οποίο η «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» ήταν άκρως αξιόμαχη και αποκλείστηκε στο... νήμα από τη Βραζιλία, στη φάση των «32».

Ο Σουζούκι ανήκει στην ιταλική Πάρμα και το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2029. Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τα οικονομικά δεδομένα των διαπραγματεύσεων, πάντως η αξία του παίκτη στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο κυμαίνεται γύρω στα 20 εκατ. ευρώ (transfermarkt).

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Serie A, μέτρησε είκοσι συμμετοχές και διατήρησε την εστία του πέντε φορές ανέπαφη. Προτού πάρει μεταγραφή στην Ιταλία, προ διετίας είχε αγωνιστεί στο εγχώριο πρωτάθλημα της ασιατικής χώρας με τη φανέλα της Ουράβα και στο πρωτάθλημα Βελγίου για λογαριασμό της Σιντ-Τρέιντενσε.