Ο Λουίς Ενρίκε απάντησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε ερώτηση δημοσιογράφου, μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναμετρήθηκε χθες (14/10) εκτός έδρας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και επικράτησε με 4-2, αν και είχε πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, για να διευρύνει το προβάδισμα της.

Με τη νίκη τους αυτή οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν το 2/2 στην διοργάνωση και σκαρφάλωσαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς και +7 διαφορά τερμάτων, καθώς στην πρεμιέρα τους νίκησαν με το επιβλητικό 6-1 την Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, εμφανίστηκε με άκρως ανεβασμένη διάθεση και προτού αποχωρήσει από την αίθουσα επέλεξε να αποχαιρετήσει τους Άγγλους δημοσιογράφους με έναν πολύ... ζωηρό χαιρετισμό.

«Το ρεκόρ σου εναντίον αγγλικών συλλόγων συνεχίζει να βελτιώνεται όλο και περισσότερο... έχεις σχεδόν ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι των αγγλικών συλλόγων τώρα;» ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου, με τον Ισπανό τεχνικό να απαντάει:

«Ελπίζω. Ελπίζω. Όταν μιλάμε για το πόσο δυνατό είναι το αγγλικό πρωτάθλημα; Ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν μου αρέσουν τα ρεκόρ. Δεν με νοιάζει για τα ρεκόρ. Αλλά, ούτως ή άλλως, είναι ένα πολύ ωραίο ρεκόρ. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε εναντίον των αγγλικων ομάδων. Θα παίξουμε εναντίον τους επόμενους μήνες στην Αγγλία και ναι, είναι ωραίο που ήρθα να σας δω όλους. Σας ευχαριστώ», προτού αποχωρήσει από την αίθουσα γελώντας.

"I hope we continue playing against the English team... It's nice to come and see all of you" Luis Enrique loves playing against English sides😂❤️ https://t.co/Cx55kaXVht — Hayters TV (@HaytersTV) October 14, 2026

Η αλήθεια είναι πως το ρεκόρ του Λούτσο απέναντι στους αγγλικούς συλλόγους είναι εντυπωσιακό, «μετρώντας» 10 νίκες σε 12 αναμετρήσεις, με τις δύο αυτές ήττες να έχουν προέλθει από τη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα.