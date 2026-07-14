Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μία συμφωνία πολλών εκατομμυριών ευρώ με τον αθλητικό κολοσσό, Nike.

Έξι χρόνια πριν από τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου τους, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Nike βρίσκονται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης μιας ιστορικής επέκτασης της συνεργασίας τους μέχρι και το 2037, η οποία θα είναι πολύ επικερδής για τους δις πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν λίγο μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν στο τέλος της σεζόν 2024-2025. Ενθουσιασμένος από αυτή την επιτυχία, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί ζήτησε από το εμπορικό του επιτελείο να επαναδιαπραγματευτεί με τη Nike, η οποία είναι ο επίσημος προμηθευτής των αθλητικών εμφανίσεων του συλλόγου από το 1989, με τη σύμβαση να δεσμεύει και τα δύο μέρη έως το 2032.

Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe» οι Παριζιάνοι και ο αμερικάνικος αθλητικός κολοσσός συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για πέντε ακόμη σεζόν, έως και το 2037.

Αυτή η επέκταση συνοδεύεται και από σημαντική οικονομική αύξηση. Αναλυτικότερα, ενώ η τρέχουσα συμφωνία αξίζει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, η νέα συμφωνία θα αποφέρει περίπου έσοδα αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τους πρωταθλητές Γαλλίας.

🚨 Paris Saint-Germain are on the verge of extending their contract with Nike for 5 years for around €100M-a-year.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/h0XFG4T9gB July 14, 2026

Αν το deal τελικά επιτευχθεί, τότε η Παρί θα έχει πετύχει μία από τις πιο επικερδείς συμφωνίες στον κόσμο, συγκρίσιμη μόνο με αυτή της Μπαρτσελόνα, η οποία επέκτεινε τη συνεργασία της με τη Nike τον Νοέμβριο του 2024 έως το 2038 για συνολικά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.