Παρί Σεν Ζερμέν: Ο λόγος που δεν προχωρούν οι συζητήσεις ανανέωσης με τον Μπαρκολά
Η έγκυρη γαλλική ιστοσελίδα «Equipe» οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Μπράντλεϊ Μπαρκολά και της Παρί Σεν Σερμέν για την ανανέωση του μεταξύ τους συμβολαίου έχουν κολλήσει.
Ο λόγος είναι η επιθυμία του Γάλλου εξτρέμ να συμπεριλαμβάνεται περισσότερο στα μεγάλα παιχνίδια, όμως η ίδια η ομάδα και ο προπονητής της, Λουίς Ενρίκε είναι απρόθυμη να του δώσει τέτοιες εγγυήσεις.
Αν το κόλλημα αυτό δεν ξεπεραστεί και λαμβάνοντάς υπόψιν πως εκείνος έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα, είναι πιθανό ο γαλλικός σύλλογος να θελήσει να δείξει πως είναι διαθέσιμος να ακούσει σε προσφορές για κείνον.
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