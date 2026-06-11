Παρί Σεν Ζερμέν: Στρώνει... χαλί εκατομμυρίων για τον Ολίσε
«Γη και ύδωρ» προσφέρει η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ολίσε! Οι Παριζιάνοι επιθυμούν διακαώς να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γάλλο σταρ της Μπάγερν και είναι έτοιμοι να δαπανήσουν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να αποσπάσουν την υπογραφή του, σύμφωνα με την Equipe.
Η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» είναι back to back Πρωταθλήτρια Ευρώπης, όμως απ΄ ότι φαίνεται η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας στοχεύει στο να διατηρήσει τα σκήπτρα και τη νέα σεζόν. Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε «γλυκοκοιτάζει» τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο «hot» ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Ο 24χρονος εξτρέμ των Τρικολόρ ετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026, με την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν να αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τι αναφέρει το δημοσίευμα:
«Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει χαρακτηρίσει τον εξτρέμ της Μπάγερν, Μάικλ Ολίσε, ως τοπ στόχο για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Οι πρωταθλητές Γαλλίας είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο, μετά την εξαιρετική του σεζόν με 22 γκολ και 31 ασίστ.
Η Μπάγερν από την πλευρά της δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει τον Ολίσε και την ίδια ώρα σχεδιάζει την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2031, προκειμένου να αποκρούσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν και άλλων κορυφαίων συλλόγων”, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ για τον Ολίσε, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αγγλία και αποτελεί μέλος της Εθνικής Γαλλίας μετρώντας ήδη 7 γκολ σε 17 συμμετοχές του με τους μπλε από το 2024 μέχρι σήμερα».
🚨 Cuenta @lequipedusoir que el PSG va... ¡a por OLISE!— Madrid Sports (@MadridSports_) June 11, 2026
Y dicen que desde el club están muy confiados y se ven capaces de cerrar el fichaje este verano
Lo que faltaba ya. Dos Champions seguidas y que se lleven a la estrella del Bayern...pic.twitter.com/fhoZgNrAfm
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