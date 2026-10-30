Ο Χακίμι το πήρε προσωπικά απέναντι στη Χάβρη και με χατ τρικ οδήγησε την Παρί σε πεντάρα με ανατροπή για το άνετο 5-1 που την έφερε στην κορυφή της Ligue 1.

Σε one man show μετατράπηκε η αναμέτρηση της Χάβρης με την Παρί Σεν Ζερμέν, μιας και ο Ασράφ Χακίμι το πήρε πάνω του για τους Παριζιάνους. Με προσωπικό χατ τρικ οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή με 5-1 στην έδρα της Χάβρης και παράλληλα στην κορυφή της Ligue 1, με τέσσερις βαθμούς πάνω από τη Ρεν.

Οι γηπεδούχοι μπορεί να προηγήθηκαν πρώτοι με γκολ του Μάχα στο 18΄, όμως οι Παριζιάνοι έφεραν τούμπα το ματς πριν από το ημίχρονο. Αρχικά ο Γκοτς έφερε το ματς στα ίσα στο 26΄, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Χακίμι πέτυχε το πρώτο του γκολ για την ανατροπή.

Στο 55΄ο Μαροκινός χάρισε διαφορά δυο τερμάτων στην ομάδα του με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ στην κλειστή γωνία, προτού ο Μαγιουλού γράψει το 4-1 επτά λεπτά αργότερα.

Η παράσταση των φιλοξενούμενων ολοκληρώθηκε στο 69΄, όταν έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση ο Χακίμι πήρε την κόντρα από την απόκρουση του αντίπαλου γκολκίπερ στο τετ-α-τετ για να διαμορφώσει το τελικό 5-1 με προσωπικό χατ τρικ.