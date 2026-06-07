Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Παρί Σεν Ζερμέν δεν προτίθεται να βάλει πωλητήριο στους Ζοάο Νέβες και Βιτίνια.

Έκοψε την... όρεξη των «επίδοξων μνηστήρων» για Βιτίνια και Νέβες η Παρί! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο σύλλογος του Παρισιού δε σχεδιάζει να ακούσει καμία πρόταση για κανέναν από τους δύο νευραλγικούς της παίκτες.

Η αρμάδα του Ενρίκε κατέκτησε γι' άλλη μια χρονιά το πρωτάθλημα Γαλλίας και έκανε το back to back στο Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, στον τελικό της Βουδαπέστης.

Παρά τις φήμες για έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τους δύο κεντρικούς των Παριζιάνων, η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» δε φαίνεται διατεθειμένη να εξετάσει καμία προσφορά που θα πέσει στο τραπέζι για τους δύο κομβικούς παίκτες της μεσαίας γραμμής της.

Αμφότεροι συνέβαλαν τα μέγιστα στην εκπληκτική πορεία του γαλλικού συλλόγου τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και ετοιμάζονται για το επικείμενοι Μουντιάλ, όπου θα αγωνιστούν με τη φανέλα της Πορτογαλίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρομάνο:

«Η Παρί ήταν ξεκάθαρη στα δημοσιεύματα για την Ρεάλ Μαδρίτης και τους Βιτίνια ή Ζοάο Νέβες τις τελευταίες ημέρες. Και δύο δεν είναι προς πώληση. Ακούνητοι και κλειδιά του πρότζεκτ».