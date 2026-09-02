Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός Τιάγκο Νους ετοιμάζεται να ντυθεί στα ερυθρόλευκα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ο 25χρονος Αργεντίνος παίκτης του ΟΦΗ - όπως όλα δείχνουν - οδεύει προς το να κλείσει στον Ολυμπιακό. Παίκτης που παίζει και στα 2 άκρα της επίθεσης αλλά και φορ ο Τιάγκο Νους έχει φέτος 2 γκολ σε 5 αγώνες με την κρητική ομάδα.

Συνολικά στον ΟΦΗ έχει 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ. Ο Τιάγκο Νους είναι ένας παίκτης που έχει συνδεθεί και παλαιότερα με τον Ολυμπιακό αλλά και ένας παίκτης που έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός ήταν να κλείσει και τον Αποστολάκη από τον ΟΦΗ αλλά ως επένδυση και όχι για άμεσα.