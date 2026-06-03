Η Μονακό καλείται να πληρώσει τσουχτερά πρόστιμα μετά την πρόσληψη του Φιλίπε Λουίς, καθώς ο Βραζιλιάνος κόουτς δεν έχει δίπλωμα UEFA Pro, αλλά μόνο εκείνο της CONMEBOL.

Η Μονακό συμφώνησε με τον περιζήτητο Φιλίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, ωστόσο παρέβλεψε μια σημαντική... λεπτομέρεια πριν προχωρήσει στην πρόσληψή του. Ο 40χρονος τεχνικός δεν διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα UEFA Pro, αλλά μόνο το αντίστοιχο της CONMEBOL.

Αυτό παραλίγο να αναβάλει το υπερατλαντικό του ταξίδι, καθώς οι ανάλογες συζητήσεις του με την Μπάγερ Λεβερκούζεν «πάγωσαν» λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών της UEFA για να βρει λύση σε αυτό ακριβώς το θέμα. Ωστόσο, η Μονακό είναι διατεθειμένη να αναλάβει πλήρως το οικονομικό κόστος αυτού του deal.

Συγκεκριμένα, ο γαλλικός σύλλογος έχει αποδεχθεί το ότι θα πρέπει πληρώνει πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ ανά αγώνα, εφόσον δεν γίνει για την περίπτωση του Βραζιλιάνου κόουτς κάποια ειδική εξαίρεση.

Το δίπλωμα CONMEBOL του Λουίς θα αναγνωριστεί αυτόματα ως UEFA Pro μόλις συμπληρώσει τρία χρόνια ως πρώτος προπονητής. Μέχρι στιγμής, έχει κλείσει περίπου 1,5 χρόνο στον πάγκο της Φλαμένγκο, έχοντας μάλιστα ένα εντυπωσιακό βιογραφικό με 7 τίτλους σε 100 παιχνίδια. Η Μονακό δείχνει απόλυτα αποφασισμένη να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της πρόσληψής του μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αποδεχόμενη πλήρως το όποιο οικονομικό πλήγμα.