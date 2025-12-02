Φιλίπε Λουίς, κατάλαβες τι έχεις πέτυχει μέσα σε 728 μέρες;

Ένα ζεστό βράδυ της 24ης Αυγούστου του 2024 και το ελληνικό ποδόσφαιρο κοιτά καθηλωμένο το σπουδαίο ματς ανάμεσα στους Νέους του Ολυμπιακού και της Φλαμένγκο με φόντο το Διηπειρωτικό Κύπελλο. Μία ιστορική βραδιά στο Μαρακανά για τα... μωρά του Συλαϊδόπουλου που λίγους μήνες πριν είχαν αναδειχθεί πρωταθλητές Ευρώπης στο Youth League.

Το buzzer beater του Τερέσα γκρέμισε τα... όνειρα των «ερυθρολεύκων» και έδωσε τον τίτλο στη Φλαμένγκο. Τα χαμόγελα στον αντίπαλο πάγκο καθρέφτιζαν την κόουτς που ήταν ο Φιλίπε Λουίς. Ο «αρχιτέκτονάς» που κλήθηκε να παίξει ένα ιδιαίτερο... σκάκι με τον Συλαϊδόπουλο και στο τέλος πανηγύρισε το τρόπαιο με τους παίκτες του.

Ούτε χρόνο δεν είχε κλείσει από τη μέρα που αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και ήδη είχε οδηγήσει τους Νέους σε έναν από τους πιο σημαντικούς τίτλους για την ιστορία του συλλόγου. Το μέλλον του ανήκε και εκείνος περίμενε την ευκαιρία από την ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδί.

Έναν χρόνο και κάτι παραπάνω από εκείνο το βράδυ, ο 40χρονος προπονητής έζησε το... όνειρο και ως προπονητής. Πλέον στην πρώτη ομάδα των Βραζιλιάνων και με νίκη 1-0 κόντρα στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα, ο Λουίς Φιλίπε έγινε ο πρώτος κόουτς που κατακτά τόσο σύντομα το Copa Libertadores μεταξύ ποδοσφαιρικής και προπονητικής καριέρας.

Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο πώς ο Βραζιλιάνος κατάφερε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να γίνει από ένας ελίτ ακραίος μπακ σε ένα από τα ανερχόμενα ονόματα προπονητής της Λατινικής Αμερικής αλλά και του πλανήτη.