Φιλίπε Λουίς, κατάλαβες τι έχεις πέτυχει μέσα σε 728 μέρες;
Ένα ζεστό βράδυ της 24ης Αυγούστου του 2024 και το ελληνικό ποδόσφαιρο κοιτά καθηλωμένο το σπουδαίο ματς ανάμεσα στους Νέους του Ολυμπιακού και της Φλαμένγκο με φόντο το Διηπειρωτικό Κύπελλο. Μία ιστορική βραδιά στο Μαρακανά για τα... μωρά του Συλαϊδόπουλου που λίγους μήνες πριν είχαν αναδειχθεί πρωταθλητές Ευρώπης στο Youth League.
Το buzzer beater του Τερέσα γκρέμισε τα... όνειρα των «ερυθρολεύκων» και έδωσε τον τίτλο στη Φλαμένγκο. Τα χαμόγελα στον αντίπαλο πάγκο καθρέφτιζαν την κόουτς που ήταν ο Φιλίπε Λουίς. Ο «αρχιτέκτονάς» που κλήθηκε να παίξει ένα ιδιαίτερο... σκάκι με τον Συλαϊδόπουλο και στο τέλος πανηγύρισε το τρόπαιο με τους παίκτες του.
Ούτε χρόνο δεν είχε κλείσει από τη μέρα που αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και ήδη είχε οδηγήσει τους Νέους σε έναν από τους πιο σημαντικούς τίτλους για την ιστορία του συλλόγου. Το μέλλον του ανήκε και εκείνος περίμενε την ευκαιρία από την ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδί.
Έναν χρόνο και κάτι παραπάνω από εκείνο το βράδυ, ο 40χρονος προπονητής έζησε το... όνειρο και ως προπονητής. Πλέον στην πρώτη ομάδα των Βραζιλιάνων και με νίκη 1-0 κόντρα στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα, ο Λουίς Φιλίπε έγινε ο πρώτος κόουτς που κατακτά τόσο σύντομα το Copa Libertadores μεταξύ ποδοσφαιρικής και προπονητικής καριέρας.
Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο πώς ο Βραζιλιάνος κατάφερε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να γίνει από ένας ελίτ ακραίος μπακ σε ένα από τα ανερχόμενα ονόματα προπονητής της Λατινικής Αμερικής αλλά και του πλανήτη.
Καριέρα γεμάτη τίτλους και κορυφαίους προπονητές
Μετά από δύο απορρίψεις σε Άγιαξ και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φιλίπε Λουίς χρειάστηκε να αποδείξει την αξία του στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια για να την πείσει να πληρώσει σχεδόν δύο εκατ. ευρώ στη Ρεντίστας και να μείνει μόνιμα στην Ευρώπη. Μέσα σε δύο χρόνια η αξία του Βραζιλιάνου ακραίου μπακ εκτοξεύθηκε καθώς σε 137 παιχνίδια είχε απολογισμό οκτώ γκολ και εννιά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Έγινε πόθος αρκετών ομάδων της Ευρώπης όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης με 12 εκατ. ευρώ τον έκανε δικό της το καλοκαίρι του 2010. Εντωμεταξύ ο ίδιος είχε ήδη κάνει τις πρώτες του συμμετοχές με το εθνόσημο της Βραζιλίας. Στους «ροχιμπλάνκος» έγινε βασική και αναντικατάστατη μονάδα, παίρνοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Filipe Luis won the Copa Libertadores as a player and coach for Flamengo. ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/ueVL4Sb1BB— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025
Κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανηγύρισε το Europa League, έφτασε δύο φορές στον τελικό του Champions League και γέμισε το βιογραφικό του με 333 παιχνίδια, 12 γκολ και 30 ασίστ, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του. Το καλοκαίρι του 2014 η Τσέλσι του άνοιξε την πόρτα της Premier League με 20 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο μετά, ως πρωταθλητής Αγγλίας, επέστρεψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 16 εκατ. ευρώ.
Τελικά, το 2019 και σε ηλικία 34 ετών επαναπατρίστηκε για την ομάδα που υποστήριζε από μικρός. Αυτή ήταν η Φλαμένγκο με την οποία σάρωσε τα πάντα φορώντας τη φανέλα της για πέντε χρόνια. Δύο Copa Libertadores, ισάριθμα πρωταθλήματα Βραζιλίας, ένα κύπελλο Βραζιλίας και ένα Sudamericana.
Το συγκινητικό αντίο, η προπονητική και το αποκορύφωμα κόντρα στον... Ολυμπιακό!
Τον Δεκέμβρη του 2023, ο Φιλίπε Λουίς έκανε γνωστή την απόφαση ότι θα κρεμάσει τα... παπούτσια του μετά από γεμάτη καριέρα σε συλλογικό και διεθνή επίπεδο (44 συμμετοχές με το εθνόσημο και νικητής του Copa America). Το αντίο ήταν συγκινητικό με τον κόσμο να τον αποθεώνει και ο ίδιος να απολαμβάνει το τελευταίο ποτήρι της δόξας ως ποδοσφαιριστής.
Ωστόσο ο νέος του κύκλος είχε ήδη ανοίξει. Η Φλαμένγκο του είχε ήδη προσφέρει μία θέση ως προπονητής στην Κ17, με τον ίδιο να βλέπει τη συγκεκριμένη συνθήκη ως μία ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. «Δεν θα σταματήσω να ονειρεύομαι μέχρι να εξουθενωθώ» είχε παραδεχθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις του.
2019 - Filipe Luís sendo campeão da Libertadores como jogador do Flamengo no estádio Monumental em Lima, no Peru. 🏆🇵🇪🔴⚫️— Flazoeiro (@flazoeiro_) November 30, 2025
2025 - Filipe Luís sendo campeão da Libertadores como treinador do Flamengo no estádio Monumental em Lima, no Peru. 🏆🇵🇪🔴⚫️
🖋: Rian Moreira @flazoeiro_ pic.twitter.com/wshwbL0z0C
Η δίψα για καταξίωση ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχε ως ποδοσφαιριστής. Η άνοδος του στην ομάδα της Κ20 ήταν σχεδόν άμεση και δύο μήνες αφότου πήρε τα ηνία, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με φόντο το Διηπειρωτικό Κύπελλο στο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέριο.
Η νίκη με 2-1 εν μέσω θρίλερ, ήταν το πυροτέχνημα που χρειάστηκε για να του δώσουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή οι άνθρωποι του συλλόγου. Σε 12 ματς με την Κ20, ο Λουίς είχε μόλις τρεις ήττες, μία ισοπαλία αλλά και οκτώ νίκες μεταξύ αυτών και το τρόπαιο του Διηπειρωτικού.
Η μοίρα στάθηκε στο πλάι του όταν η διοίκηση απομάκρυνε τον Τίτε και έδωσε τα... κλειδιά στον 40χρονο προπονητή για να αναλάβει ως υπηρεσιακός σε πρώτη φάση. Τέτοιες ευκαιρίες όμως δεν τις αφήνεις να περνούν ανεκμετάλλευτες.
Πώς από υπηρεσιακός καταφέρνεις να γράψεις ιστορία και όλα μαζί σε 728 μέρες;
«Ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος. Ήταν μελετηρός, ανήσυχος, σκεφτόταν πάντα τις μικρές λεπτομέρειες, ήθελε πάντα να εμβαθύνει. Πάντα εξηγούσε στους παίκτες γιατί κάναμε συγκεκριμένα πράγματα, πώς αυτά επηρεάζονταν από το στυλ παιχνιδιού του, πώς ήταν σχετικά με τον επόμενο αντίπαλο. Όλα είχαν νόημα», παραδέχθηκε ο άμεσος συνεργάτης του, Βινίσιους Μπεργκαντίν.
Ήταν Σεπτέμβρης του 2024 όταν ανακοινώθηκε ότι θα κάτσει στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Δεν είχε κλείσει ούτε χρόνο από τη μέρα που άλλαζε ως ποδοσφαιριστής στα συγκεκριμένα αποδυτήρια και πλέον έμπαινε φορώντας τα προπονητικά του συλλόγου. Πολλοί από τους παίκτες που τον φώναζαν «κόουτς», τον είχαν συμπαίκτη και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε, ήταν κάποτε δίπλα τους στις προπονήσεις σαν παίκτης.
Τι έκανε στον πρώτο μήνα ως πρώτος προπονητής; Απέκλεισε την Κορίνθιανς σε διπλούς αγώνες από το Κύπελλο Βραζιλίας και στον μεγάλο τελικό, νίκησε την Ατλέτικο Μινέιρο και κατέκτησε το τρόπαιο. Αυτό ήταν το εισιτήριο της παραμονής του και για τη νέα σεζόν και σίγουρα κανείς δεν το μετάνιωσε.
FILIPE LUIS EU TE AMO pic.twitter.com/C5RRz41awv— 81, 19, 22, 25 🇦🇴 (@angelcrfx) November 29, 2025
«Δεν έχουμε δει τέτοιο ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Παίζουν όπως εμείς, πάντα στο αντίπαλο μισό, προσπαθώντας πάντα να βλάψουν την αντίπαλη ομάδα. Αυτό είναι το είδος της ομάδας που ονειρεύονται οι οπαδοί της Φλαμένγκο», δήλωσε στο GloboEsporte ο Αντράντε, μέλος της ομάδας της Φλαμένγκο που νίκησε τη Λίβερπουλ στο Διηπειρωτικό Κύπελλο του 1981.
Το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου δεν γράφτηκε ιστορία μόνο για τη Φλαμένγκο. Δημιουργήθηκε ένα παραμύθι με πρωταγωνιστή τον Φιλίπε Λουίς. Οι αριθμοί και τα ρεκόρ έμειναν στην άκρη μπροστά στη θέα του δακρυσμένου μακρυμάλλη, ο οποίος έβλεπε τις εικόνες που κοιτούσε μικρός στην τηλεόραση, να ζωντανεύουν μπροστά του.
Καταλάβατε τι έκανε ο τύπος;
Μέσα σε 728 μέρες ανέβηκε στο πάνθεον της Φλαμένγκο. Ενός συλλόγου που έχουν περάσει ιερά «τέρατα» του βραζιλιάνικου και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από τη μέρα που ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα στη Λίμα του Περού, ο Φιλίπε Λουίς έφτασε στην κορυφή του Copa Libertadores, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ κατόχων του τίτλου ως παίκτες και ως προπονητές αλλά έγινε και ο συντομότερος που το καταφέρνει.
Α, και να θυμίσουμε ότι με μία νίκη στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, εξασφαλίζει και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Βραζιλίας.
December 2023: Retired from football— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 29, 2025
June 2024: Flamengo’s U20 manager
Aug 2024: Wins the U20 World Cup
Sept 2024 Flamengo’s senior manager
Nov 2024: Wins the Copa Do Brasil
Nov 2025: Wins the Copa Libertadores
The insane story of FILIPE LUIS! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/P1UHyT0GM7
«Ήταν πάντα στο δωμάτιό του, παρακολουθούσε αγώνες και μάς έστελνε βίντεο»
Την παραπάνω ατάκα την είπε ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα όταν αναφέρθηκε στο νέο βήμα του Φιλίπε Λουίς ως προπονητής. Συμπαίκτες πριν, προπονητής με παίκτη μετά. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε παρατηρήσει τις προπονητικές αρετές του άλλοτε διεθνή μπακ από νωρίς και για αυτό δεν ήταν έκπληξη η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
Δεν είναι τυχαίο όμως. Ο Φιλίπες Λουίς είχε ανέκαθεν το πνεύμα του προπονητή μέσα του όμως αυτό καλλιεργήθηκε από μεγάλους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκε. Όταν από νεαρή ηλικία έχεις εξελιχθεί στα χέρια του Ντόριβαλ, μετά συνεργάζεσαι με τον Κίκε Φλόρες και τον Χοακίν Καπαρός πριν πας στην Ατλέτικο Μαδρίτης και βρεις τον Ντιέγκο Σιμεόνε.
Έπειτα ο Ζοσέ Μουρίνιο για έναν χρόνο, ο Ζόρζε Ζεσούς με τον οποίο κατέκτησε το Copa Libertadores στη Φλαμένγκο, ο Πάουλο Σόουζα, ο Βίτορ Περέιρα και φινάλε με Χόρχε Σαμπαόλι. Ένα κομμάτι να πάρεις από τον καθένα, δημιουργείς ένα εκρηκτικό παζλ.
🇧🇷🎖️ Filipe Luis' trophies won as manager of Flamengo...— EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2025
🏆 Copa do Brasil (2024)
🏆 Supercopa do Brasil (2025)
🏆 Campeonato Carioca (2025)
🏆 Copa Libertadores (2025)
He also won trophies with Flamengo u20 and u17 team. Luis only retired from playing football in 2023. 👏 pic.twitter.com/L6C4Cl2wkp
Ωστόσο ένας άνθρωπος τον έχει εμπνεύσει περισσότερο από όλους. Ο Λουίς Αραγόνες. Όταν ακούς έναν 40χρονο προπονητή να λέει «δεν έχω φιλοσοφία. Μόνο νίκη, νίκη, νίκη», τότε ο αείμνηστος προπονητής χαμογελά από ψηλά. Γιατί ο Λουίς από εκείνον έχει πάρει αυτόν τον τρόπο σκέψης.
Και με αυτό ως οδηγό, η «Φλα» έχει ηττηθεί μόλις εννιά φορές (!) σε 84 παιχνίδια. Μετά έχει 21 ισοπαλίες και 54 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Μαζί με αυτά, ένα κύπελλο Βραζιλίας, ένα σούπερ καπ, το Copa Libertadores και ήδη υπάρχει χώρος για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας.
Την ίδια στιγμή εντυπωσίασε στο World Club Cup το περασμένο καλοκαίρι όταν τερμάτισε πρώτη σε όμιλο με Λος Άντζελες, Τσέλσι και Εσπερανς ενώ αποκλείστηκε με ματσάρα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (4-2).
ÍDOLO ÍDOLO ÍDOLO ÍDOLO, FILIPE LUIS! 😍🏆🏆🏆🏆#PrimeiroTetra #NoCampo pic.twitter.com/ybe5NyMpL5— FL4MENGO (@Flamengo) November 30, 2025
«Τρέλα» για εθνική Βραζιλίας και το... παράθυρο της Ευρώπης
Τα δημοσιεύματα πάνε και έρχονται στη Βραζιλία. Πριν αναλάβει ο Κάρλο Αντσελότι, άπαντες θεωρούσαν τον Φιλίπε Λουίς έτοιμο να πάρει τα ηνία, όμως ακόμα και τώρα, μετά την περίοδο ενθουσιασμού για την πρόσληψη του Ιταλού κόουτς, ο 40χρονος προπονητής παραμένει στην επικαιρότητα.
Οι οπαδοί τον θεωρούν ως τον εκλεκτό για να επαναφέρει τη «σελεσάο» στην κορυφή του πλανήτη ωστόσο δεν αποκλείεται σύντομα να έρθει κάποια πρόταση από Ευρώπη μεριά.
O FILIPE LUÍS AMA O ARRASCAETA!!! ❤️❤️❤️— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 30, 2025
O técnico do Flamengo deu um longo abraço no seu camisa 10 depois da conquista do tetra da CONMEBOL Libertadores!#LibertadoresNaESPN
Ουκ ολίγοι σύλλογοι τον παρακολουθούν για το τέλος της σεζόν καθώς θεωρείται από τους πιο ανερχόμενους προπονητές του κόσμου και η δουλειά του αποτυπώνεται στην εικόνα της Φλαμένγκο.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν προχωρήσει σε ανανέωση συμβολαίου και αυτό φουντώνει ακόμα περισσότερο τις φήμες. Προς το παρόν, η εικόνα του δακρυσμένου Φιλίπε Λουίς κρατώντας το τρόπαιο του Copa Libertadores με το σήμα της ομάδας που μεγάλωσε, αποτελεί μία από τις εικόνες που άνετα μπορούν να γίνουν έργα τέχνης στην ιστορία του αθλήματος.