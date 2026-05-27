Μία από τις… αποκαλύψεις της ακαδημίας ήταν ο Ρενάτο Σάντσες.

«Θυμάμαι ότι προπονητής της Μπενφίκα ήταν ο Ρουί Βιτόρια και θέλαμε έναν χαφ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το συζητήσαμε μαζί με τη διοίκηση και αναλύσαμε κάποια προφίλ και τότε προέκυψε ο Ρενάτο Σάντσες. Γιατί να μην τον φέρουμε στην πρώτη ομάδα; Αυτή ήταν η ερώτηση. Ήταν ένα παιδί που δεν είχε κανένα πρόβλημα είτε έπαιζε σε γήπεδο με χιλιάδες φιλάθλους είτε σε επίπεδο ακαδημιών. Δεν είχε φόβο, πίεση ή άγχος. Άρχισε να προπονείται τον Ιανουάριο και σταδιακά ενσωματώθηκε και πήρε χρόνο συμμετοχής. Έπαιξε στο πρωτάθλημα, στο Champions League και μετά ήρθε η Μπάγερν Μονάχου με μια τεράστια πρόταση. Ήταν καλή απόφαση για τον σύλλογο, αλλά για την καριέρα του δεν ήταν η καλύτερη. Είχε και προβλήματα τραυματισμών, ενώ το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι πιο σκληρό σωματικά, οπότε δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.»

Γιατί έπεσε η καριέρα του;

«Οι τραυματισμοί έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά και το γεγονός ότι το πρώτο του βήμα ήταν τόσο μεγάλο. Από την Μπενφίκα κατευθείαν στην Μπάγερν και όλες οι δυσκολίες προσαρμογής.»

Ποιο wonderkid σου άρεσε περισσότερο;

«Ο Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι ξεχωριστός για μένα. Ήταν ένα παιδί στο οποίο το 90% της Μπενφίκα δεν πίστευε επειδή ήταν πολύ μικρόσωμος και κοντός. Εγώ και κάποιοι άλλοι πάντα πιστεύαμε σε αυτόν και, αν υπάρχει κάτι που μετανιώνω, είναι ότι τον πουλήσαμε πριν μπει στην πρώτη ομάδα, στη Μονακό. Όλοι είδαμε τι έγινε μετά. Βγήκε πρωταθλητής στη Γαλλία και μετά απογειώθηκε. Είχαμε δεκάδες ταλέντα φυσικά, αλλά αυτός ήταν κάτι ιδιαίτερο.»

Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτόν;

«Η εξυπνάδα του. Ο τρόπος που βλέπει το παιχνίδι παρά το μικρό του σώμα. Προσαρμόζεται αμέσως. Πάντα με την μπάλα στα πόδια, πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, τόσο γρήγορος με ή χωρίς την μπάλα, πάντα να σκέφτεται ένα ή δύο βήματα μπροστά. Απίστευτος.»

Υπήρξε παίκτης που… τον υπολόγισες λάθος;

«Ένας τέτοιος παίκτης ήταν ο Μάρκοβιτς. Στην Μπενφίκα ήταν εντυπωσιακός για έναν χρόνο και μετά

πήγε στη Λίβερπουλ. Τον αγοράσαμε πέντε εκατομμύρια ευρώ και τον πουλήσαμε 25 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι πιστεύαμε ότι θα γινόταν ένας από τους καλύτερους, αλλά μετά η καριέρα του πήρε την κατηφόρα. Ένας άλλος παίκτης που ήταν μεγάλο στοίχημα ήταν ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, που τώρα είναι στον Παναθηναϊκό. Ο Λούκα Γιόβιτς επίσης ήταν παίκτης που αποκτήθηκε με πολλές θετικές ενδείξεις, αλλά δεν απέδωσε ποτέ στην Μπενφίκα. Πήγε στην Άιντραχτ και μετά εκτοξεύτηκε πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι φυσιολογικά. Οι παίκτες μπορεί να είναι καλοί σε ένα πρωτάθλημα ή σε μια ομάδα και μετά, όταν αλλάξουν περιβάλλον, να μη γίνουν αυτό που περιμέναμε.»

Ο Ντι Μαρία ήταν μία από τις επενδύσεις σου και υπήρχε και φήμη ότι θα πουλιόταν σε ελληνική ομάδα;

«Ο Ντι Μαρία είναι το τέλειο παράδειγμα scouting. Τον αγοράσαμε από την Αργεντινή επειδή ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο U21 με την Αργεντινή. Αλλά δεν ήταν έτοιμος για την Μπενφίκα και για δύο χρόνια δεν έπαιζε πολύ. Οι προπονητές έλεγαν συνεχώς να τον δανείσουμε ή να τον πουλήσουμε. Εμείς θέλαμε να δουλέψουμε μαζί του γιατί πιστεύαμε πολύ σε αυτόν. Τελικά, με τον Ζόρζε Ζεσούς, η καριέρα του απογειώθηκε. Αυτό σημαίνει υπομονή και αυτό έδειξε η Μπενφίκα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι αν είχε συνδεθεί με την Ελλάδα.»