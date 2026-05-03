Η ασίστ ήταν απλά το... εξώφυλλο για την εντυπωσιακή εμφάνιση του Πάνου Κατσέρη μέσα στο «Parc de Princes» της Παρί Σεν Ζερμέν.

Με το... μυαλό στη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν αιφνιδιάστηκε από τη Λοριάν και άφησε δύο πόντους στο μεταξύ τους παιχνίδι (2-2) μέσα στο «Parc de Princes» με αποτέλεσμα να μην πανηγυρίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν αυτό του Πάνου Κατσέρη, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, δεν έχει απλώς άμεση σχέση με γκολ της ομάδας του αλλά κάνει μία γεμάτη και θετική εμφάνιση. Βέβαια το γεγονός ότι ξεχώρισε σε αγώνα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι του, λέει ακόμα περισσότερα για τον ίδιο.

Το Gazzetta κρατά τα «παράσημα» του Έλληνα αμυντικού μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι και οδεύοντας προς το φινάλε, ο ίδιος δείχνει να είναι έτοιμος να δείξει τι πραγματικά αξίζει στο υψηλό επίπεδο.

Ο υψηλός βαθμός δυσκολίας με τον Μπαρκόλα και το τάκλιν που «τρέλανε» το ίντερνετ

Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να είχε ανοίξει το ροτέισον λόγω της ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο βαθμός δυσκολίας θα ήταν στα... μέτρα της Λοριάν. Ειδικά για τον Κατσέρη, ο οποίος είχε στην πλευρά του τον «αέρινο» Μπαρκολά για να διαχειριστεί ενώ ουκ ολίγες φορές έκλεινε στην πλευρά του ο Ντουέ και ο Μπαγιέ.

Ο 24χρονος αμυντικός μας έχει συνηθίσει σε επιθετικές προσπάθειες ωστόσο σε αυτό το παιχνίδι έδειξε σε μεγάλο βαθμό και τα αμυντικά του χαρακτηριστικά. Συνολικά έδωσε 22 μονομαχίες (!) απέναντι στους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, βγαίνοντας νικητής στις οκτώ από αυτές.

Παράλληλα είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις στην αλληλοκάλυψη παρότι ανέβαινε αρκετά στον αγωνιστικό χώρο, αφού μέτρησε συνολικά πέντε κοψίματα έχοντας την σωστή τοποθέτηση στο τερέν ενώ ανέκτησε την μπάλα έξι φορές με τις πέντε από αυτές στο αμυντικό τρίτο της Λοριάν.

Αποκορύφωμα ήταν το 71ο λεπτό. Με το σκορ στο 2-1 και λίγα λεπτά πριν έρθει η ισοφάριση για τη Λοριάν, η Παρί έψαχνε και τρίτο γκολ για να σφραγίσει τη νίκη της. Έπειτα από κόντρες στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Μπαρκολά, ο οποίος παρότι έκανε κακό κοντρόλ, είχε τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας.

Ο Κατσέρης βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να... χτυπήσει και παρότι ο Γάλλος εξτρέμ προσποιήθηκε, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος με τάκλιν δεν κέρδισε μόνο τη μονομαχία αλλά και την μπάλα, με τον Μπαρκολά να αναγκάζεται να του κάνει και φάουλ για να μην φύγει στην επίθεση.

Οι σέντρες-«φαρμάκι» και η... ποδιά στον Ερναντέζ!

Όπως αναφέραμε και πριν, ο Κατσέρης φημίζεται για τις επιθετικές του αρετές και αυτό επαληθεύεται από το γεγονός ότι έχει συμμετοχή σε τρία γκολ στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια. Κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, από δική του σέντρα ο Παγκίς ισοφάρισε σε 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δεν ήταν η μόνη ενέργεια που είχε επιθετικά.

Γενικά ταλαιπώρησε αρκετά την αριστερή πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης και κυρίως τον Λούκα Ερναντέζ, ο οποίος τα βρήκε... σκούρα απέναντι στον ταχύτατο φουλ μπακ της Λοριάν. Συνολικά ο 24χρονος αμυντικός έκανε τέσσερις σέντρες στην αντίπαλη περιοχή με καλές προϋποθέσεις, με δύο από αυτές να βρίσκουν συμπαίκτη και η μία να μετατρέπεται σε γκολ κιόλας.

Από εκεί και πέρα, είχε τρεις ντρίμπλες με αυτή στον Ερνάντεζ στο πρώτο ημίχρονο να προκαλεί ένα μεγάλο «ωωω» στις εξέδρες. Αναφερόμαστε στην «ποδιά» που έκανε ο Κατσέρης στον Γάλλο ακραίο μπακ, παρότι η μπάλα ήταν στον αέρα, ο ίδιος τη μάζεψε εξαιρετικά με κίνηση προς τα μέσα και προσπέρασε με... τούνελ τον προσωπικό του αντίπαλο.

Η ανταλλαγή φανέλας με τον Ντουέ και η αποθέωση της «L' Equipe»

Στο φινάλε του αγώνα, τα χαμόγελα ανήκαν στον Κατσέρη και την παρέα του που έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από το «Parc de Princes», ωστόσο η κάμερα τον... τσάκωσε να μιλά με τον Ντεζιρέ Ντουέ, με τον οποίο αντάλλαξαν φανέλες και τα είπαν σε όμορφο κλίμα μεταξύ τους, με τον 24χρονο φουλ μπακ να προσθέτει τον κάτοχο του βραβείου Golden Boy στη συλλογή του.

Από εκεί και πέρα, τα σχόλια είναι αποθεωτικά από τα γαλλικά ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, η «L' Equipe» τον βαθμολόγησε με 7/10 μέσα από την εμφάνιση του στο παιχνίδι με την Παρί και ήταν μαζί με τον Παγκίς οι κορυφαίοι της Λοριάν στο συγκεκριμένο ματς, ξεχωρίζοντας με τους αριθμούς και τις ενέργειες του στο ματς.

Να θυμίσουμε ότι το εκ των κορυφαίων γαλλικών ΜΜΕ είναι αρκετά αυστηρό στις βαθμολογίες του και το 7 είναι ένας πολύ καλός βαθμός αφού συνήθως οι αριθμοί κινούνται μεταξύ του 5 και του 6. Την ίδια στιγμή στο «X» υπάρχει έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομα του 24χρονου φουλ μπακ λόγω του ότι μετράει ένα γκολ και δύο ασίστ στα δύο τελευταία ματς και κόντρα σε Μαρσέιγ, Στρασβούργο και Παρί Σεν Ζερμέν.

Απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν. Εκτός έδρας με τη Μετς και εντός έδρας με τη Χάβρη, με τη Λοριάν να έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στα μεγάλα σαλόνια και να είναι βαθμολογικά ήρεμη.