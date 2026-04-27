Μετά το τέρμα του κόντρα στη Μαρσέιγ, ο Πάνος Κατσέρης έδωσε και ασίστ απέναντι στο Στρασβούργο με εξαιρετική ενέργεια.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Πάνου Κατσέρη κόντρα στη Μαρσέιγ, όπου σκόραρε κιόλας στην επανεμφάνισή του στην εντεκάδα, τον έφερε στο βασικό σχήμα και κόντρα στο Στρασβούργο.

Ο 24χρονος ακραίος μπακ ήταν για ακόμη μία φορά πολύ καλός, έχοντας άμεση συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Λοριάν στο 26ο λεπτό. Συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πήρε την μπάλα στο ύψος της περιοχής, με σπριντ άφησε πίσω τον προσωπικό του αντίπαλο και με άψογο γύρισμα, έδωσε πάρε-βάλε στον Καντιού για το 1-0.

Αυτή ήταν η πρώτη του ασίστ στη φετινή σεζόν και ήταν από τους λίγους που... διασώθηκαν καθώς η Λοριάν είδε το Στρασβούργο να κάνει επική ανατροπή από 2-0 σε 2-3 με τα δύο τελευταία γκολ να έρχονται στις καθυστερήσεις του αγώνα.