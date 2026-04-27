Πήρε... φόρα ο Κατσέρης: Η εντυπωσιακή ενέργεια και ασίστ κόντρα στο Στρασβούργο (vid)
Η εξαιρετική εμφάνιση του Πάνου Κατσέρη κόντρα στη Μαρσέιγ, όπου σκόραρε κιόλας στην επανεμφάνισή του στην εντεκάδα, τον έφερε στο βασικό σχήμα και κόντρα στο Στρασβούργο.
Ο 24χρονος ακραίος μπακ ήταν για ακόμη μία φορά πολύ καλός, έχοντας άμεση συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Λοριάν στο 26ο λεπτό. Συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πήρε την μπάλα στο ύψος της περιοχής, με σπριντ άφησε πίσω τον προσωπικό του αντίπαλο και με άψογο γύρισμα, έδωσε πάρε-βάλε στον Καντιού για το 1-0.
Αυτή ήταν η πρώτη του ασίστ στη φετινή σεζόν και ήταν από τους λίγους που... διασώθηκαν καθώς η Λοριάν είδε το Στρασβούργο να κάνει επική ανατροπή από 2-0 σε 2-3 με τα δύο τελευταία γκολ να έρχονται στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.