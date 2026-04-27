Φουντώνει η μάχη για το Champions League στη Γαλλία, γκέλα ολκής για τη Μαρσέιγ, με την πλάτη στον τοίχο η Ναντ.

Ο... κακός χαμός στη Γαλλία! Η Μαρσέιγ υπέστη κάζο από τη Νις στο 88' μέσα στο «Velodrome» (1-1) και πλέον η Λιόν με τη Λιλ ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με 57 βαθμούς, η Ρεν ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 56 βαθμούς και οι Μασσαλοί στην έκτη θέση με 53 βαθμούς χάνοντας έδαφος, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Στο... κανναβάτσο η προτελευταία Ναντ, που δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό.



Το πρώτο ημίχρονο στη Μασσαλία δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν. Το θέαμα έμεινε σε δεύτερη μοίρα και κυριάρχησαν τα νεύρα με τους Έμερσον και Μεδίνα να βλέπουν την κίτρινη κάρτα για τους γηπεδούχους και τον Ουαχί από πλευράς φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρσέιγ αύξησε την πίεσή της, δημιούργησε φάσεις και τελικά έφτασε στο πολυπόθητο γκολ με τον Χόιμπιεργκ στο 66ο λεπτό, όμως στο 88' ο Ουαχί από την... άσπρη βούλα πάγωσε το κοινό των γηπεδούχων και στέρησε δύο υπερπολύτιμους βαθμούς από τη Μαρσέιγ, στη μάχη που δίνει για να προλάβει τις θέσεις που οδηγούν στο ερχόμενο Champions League.

Παρί - Λιλ 0-1



Οι Λιλουά πέρασαν από την πρωτεύουσα με το πέναλτι του Φερνάντεζ-Πάρντο στο 26ο λεπτό και ανέβηκαν πάλι στην τέταρτη θέση με 57 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η Λιόν, που έχει τους ίδιους βαθμούς με τη μάχη του Champions League να φουντώνει στη Ligue 1.



Ρεν - Ναντ 2-1



Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1, ανέβηκαν στην 5η θέση με 56 βαθμούς και κυνηγούν τις Λιλ και Λιόν για το εισιτήριο του Champions League. Αντιθέτως η Ναντ... βυθίστηκε κι άλλο και πολύ δύσκολα θα παραμείνει στη Ligue 1. Λεπολ στο 8ο λεπτό από τα έντεκα βήματα και Ρονζιέ στο 90+2' τα γκολ για τη Ρεν, είχε ισοφαρίσει στο 40' ο Γκαναγκό για τους φιλοξενούμενους.

Λοριάν - Στρασβούργο 2-3



Σε ένα χορταστικό ματς με πέντε γκολ το Στρασβούργο «άλωσε» με εκπληκτική ανατροπή την έδρα της Λοριάν, παρέμεινε 8ο και αύξησε τη διαφορά του από τους ένατους γηπεδούχους στους πέντε βαθμούς, ενώ έχει και ματς λιγότερο. Κάντιου στο 26' και Παγί στο 54' έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λοριάν, Νανασί (62'), Ατζέι (αυτογκολ 90+2') και Ομομπαμιντέλε (90+9') ολοκλήρωσαν το απίστευτο comeback για τους φιλοξενούμενους.

Χάβρη - Μετζ 4-4



Στη... ματσάρα των χαμηλών στρωμάτων της κατάταξης, οι γηπεδούχοι άφησαν δύο βαθμούς απέναντι στην ουραγό και υποβιβασμένη Μετς. Η Χάβρη δεν κινδυνεύει άμεσα, καθώς είναι 14η με 31 βαθμούς και στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, ωστόσο με νίκη θα... ανάσαινε ακόμα πιο άνετα. Σαμάτα (5'), Κεχτά (13'), Ζουαουί (52') και Ντουκουρέ (61') τα γκολ για την οικοδέσποινα, Κβιλιτάια (9'), Χέιν (45+5, 85') και Παντόρε (54') οι σκόρερ για τους φιλοξενούμενους.