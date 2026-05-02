Παρί Σεν Ζερμέν - Λοριάν 2-2: Είχε το μυαλό στο Μόναχο και η ομάδα του Κατσέρη την τιμώρησε
Με το μυαλό να βρίσκεται, φυσιολογικά, στη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League, ο Λουίς Ενρίκε παρέταξε την Παρί Σεν Ζερμέν με αλλαγές στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με τη Λοριάν και είδε την ομάδα του να γκελάρει, μένοντας στο 2-2.
Ο Εμπάιγ έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο έκτο μόλις λεπτό, ωστόσο στο 12', οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με γκολ του Παζίς από ασίστ του Πάνου Κατσέρη. Η Παρί ανέκτησε το προβάδισμα στο 62' χάρη σε γκολ του Ζαΐρ-Εμερί, με τους Βρετόνους να ισοφαρίζουν στο τελικό 2-2 με τον Τόσιν (78'). Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Παριζιάνοι βρέθηκαν στο +7 από τη Λανς έχοντας όμως ένα ματς περισσότερο.
Ναντ-Μαρσέιγ 3-0
Μετά από οκτώ αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Ναντ πάτησε με 3-0 εντός έδρας τη Μαρσέιγ και έμεινε ζωντανή για την παραμονή μέσω των μπαράζ, με τους Μασσαλούς από την άλλη να κατρακυλούν έκτοι και να βλέπουν την έξοδο στο Champions League να απομακρύνεται επικίνδυνα. Το ματς κρίθηκε σε λιγότερο από ένα δεκάλεπτο, με Γκαναγκό (50'), Καμπελά (54') και Αμπλίν (58') να βρίσκουν δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
