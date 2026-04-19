Ο Πάνος Κατσέρης ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της Λοριάν κόντρα στη Μαρσέιγ και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, παρουσιάζει την εκπληκτική εμφάνιση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η Λοριάν πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, την πρώτη μετά από έναν μήνα, κόντρα στη Μαρσέιγ με 2-0, ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη και πλέον γλυκοκοιτάζει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη (-8 της Μονακό που έχει ματς λιγότερο, μετά από 30 αγωνιστικές).

Ένα τρίποντο που είχε ελληνικό... άρωμα καθώς το ένα από τα δύο γκολ πέτυχε ο Πάνος Κατσέρης, ανοίγοντας λογαριασμό στη φετινή σεζόν στη Ligue 1. Ο 24χρονος φουλ μπακ πέρασε τον δικό του... γολγοθά καθώς ταλαιπωρήθηκε για αρκετό καιρό από έναν τραυματισμό που είχε, χάνοντας σημαντικό μέρος της σεζόν. Ωστόσο από τα μέσα Φλεβάρη έχει επανέλθει στη δράση.

Κόντρα στη Λιλ είχε αγωνιστεί ως βασικός αλλά στα υπόλοιπα ματς έμπαινε κυρίως ως αλλαγή, μέχρι τη μάχη με τους Μασσαλούς. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άρπαξε την ευκαιρία (είχε τραυματιστεί ο αρχηγός Λε Μπρι) και έδειξε στον Ολιβιέρ Πανταλόνι ότι μπορεί να τον εμπιστεύεται περισσότερο αφού έχει επανέλθει στα σταντάρ που είχε από τη μέρα που αποκτήθηκε από τη Λοριάν.

Δεν ήταν μόνο το γκολ αλλά και η συνολική παρουσία του Κατσέρη, ο οποίος για λίγο δεν βγήκε και MVP του αγώνα. Αυτή την εμφάνιση περνάει από αχτίνες... Χ το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout και σας δείχνει τι έκανε τόσο σωστά ο Έλληνας ακραίος μπακ.

Αρχικά, αποτέλεσε μόνιμο πονοκέφαλο για την αριστερή πλευρά της Μαρσέιγ. Ο 24χρονος φουλ μπακ είχε αναλάβει όλη την πλευρά και ήταν αρκετά επικίνδυνος μεσοεπιθετικά, βάζοντας τόσα προβλήματα στον Παϊσάο που στο ημίχρονο έγινε... αλλαγή από τον Μπέγιε (!).

Η στιγμή του γκολ, δείχνει πόσο περιοχή πατούσε ο Κατσέρης και το επαληθεύει το heatmap του Wyscout, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να πλαγιοκοπεί και να πατά συνεχώς στο αντίπαλο κουτί, πετυχαίνοντας και το γκολ στο 28ο λεπτό όταν ο Ντιένγκ προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, ο 24χρονος φουλ μπακ μπήκε στη φάση και με σουτ νίκησε τον Ρούλι για το 1-0.

Το heatmap του Πάνου Κατσέρη κόντρα στη Μαρσέιγ!

Από εκεί και πέρα είχε συνολικά τρεις σέντρες, με δύο από αυτές να δημιουργούν μεγάλες προϋποθέσεις για γκολ, ειδικά αυτή του 49ου λεπτού. Ο Κατσέρης έκανε το σπριντ στα δεξιά, πήρε την μπάλα και είδε την κίνηση του Ντιένγκ στην καρδιά της περιοχής, έκανε εκπληκτικό γύρισμα αλλά το πλασέ του φορ σταμάτησε στον αντίπαλο πορτιέρε.

Παράλληλα ταλαιπώρησε πολύ τον Παϊσάο αλλά και τον Έμερσον που είχε μετακινηθεί αριστερά στο δεύτερο μέρος καθώς έκανε συνολικά τρεις ντρίμπλες βγαίνοντας νικητής τις δύο από αυτές ενώ είχε και τρία σπριντ στα οποία ο Έμερσον δεν μπόρεσε να τον πιάσει με τίποτα (!) και η κατάληξη τους ήταν ένα κερδισμένο κόρνερ, μία δημιουργία επίθεσης και ένα φάουλ από τράβηγμα, το οποίο ο διαιτητής δεν έδωσε όμως.

Πέρα από το επιθετικό σκέλος, ο Κατσέρης υπηρέτησε εξαιρετικά και τον ρόλο του αμυντικού καθώς έδινε σημαντικές βοήθειες στο τρανζίσιον με οπισθοχωρήσεις όποτε χρειαζόταν. Συγκεκριμένα έδωσε έξι μονομαχίες σε αμυντική φάση με τις τέσσερις να καταλήγουν με εκείνον νικητή ενώ είχε και μία κερδισμένη μονομαχία στον αέρα.Έχασε την μπάλα μόλις τρεις φορές σε 82 λεπτά αγώνα στο δικό του μισό, καθάρισε δύο φορές φάση της Μαρσέιγ και μέτρησε συνολικά έξι ανακτήσεις της μπάλα, με τη μία να είναι κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η «Equipe» τον βαθμολόγησε με 7/10 και γράφοντας πως ήταν εκ των πρωταγωνιστών της συγκεκριμένης νίκης όμως MVP ήταν ο Ντιένγκ με 8/10. Η εμφάνιση αυτή αποτελεί οδηγό για τον Πάνο Κατσέρη ώστε να έχει ένα δυνατό φινάλε της σεζόν και αυτό να του δώσεις ίσως και την μεγάλη ευκαιρία να είναι στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των φιλικών της Εθνικής Ελλάδος με Σουηδία και Ιταλία τον ερχόμενο Ιούνιο.