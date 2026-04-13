Ροναλντίνιο: Δεν αναφέρει καν το όνομα πρώην προπονητή του στην Παρί

Ροναλντίνιο: Δεν αναφέρει καν το όνομα πρώην προπονητή του στην Παρί

Επιμέλεια:  Μανώλης Μακρόπουλος


Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ροναλντίνιο κυκλοφορεί στις 16 Απριλίου και φέρνει στην επιφάνεια την κόντρα του με τον προπονητή στην Παρί, Λουίς Φερνάντες.

Πρόσωπο των ημερών αναμένεται να γίνει ο Ροναλντίνιο, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Απριλίου, κυκλοφορεί μέσω Netflix το ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή του σούπερ σταρ της μπάλας.

Ο Βραζιλιάνος μάγος που πάντοτε ήταν με το χαμόγελο στο πρόσωπο φαίνεται πως δεν ήταν απόλυτα αγαπητός από όλους, ούτε είχε και ο ίδιος την καλύτερη σχέση με ορισμένους. Κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί και από το ντοκιμαντέρ.

Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στις αρχές της χιλιετίας (σσ 2000), όταν και ο Ρόνι αγωνιζόταν με τα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, υπό τις οδηγίες του Λουίς Φερνάντες. Ο Γάλλος τεχνικός ήταν ενήμερος για τα... νυχτοπερπατήματα του Ροναλντίνιο, κατάσταση που ωστόσο χειροτέρευσε μετά το Μουντιάλ του 2002, το οποίο ο Βραζιλιάνος κατέκτησε παρέα με τους Ρονάλντο και Ριβάλντο.

 

Συγκεκριμένα, ο Φερνάντες ανέφερε πως ο Ροναλντίνιο επέστρεφε σπίτι του στις 6 και 7 το πρωί πριν από αγώνες της ομάδας, με τον χαμογελαστό Ρόνι να μην θέλει να αναφέρει καν το όνομα του πρώην προπονητή του...

     

