Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ροναλντίνιο κυκλοφορεί στις 16 Απριλίου και φέρνει στην επιφάνεια την κόντρα του με τον προπονητή στην Παρί, Λουίς Φερνάντες.

Πρόσωπο των ημερών αναμένεται να γίνει ο Ροναλντίνιο, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Απριλίου, κυκλοφορεί μέσω Netflix το ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή του σούπερ σταρ της μπάλας.

Ο Βραζιλιάνος μάγος που πάντοτε ήταν με το χαμόγελο στο πρόσωπο φαίνεται πως δεν ήταν απόλυτα αγαπητός από όλους, ούτε είχε και ο ίδιος την καλύτερη σχέση με ορισμένους. Κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί και από το ντοκιμαντέρ.

Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στις αρχές της χιλιετίας (σσ 2000), όταν και ο Ρόνι αγωνιζόταν με τα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, υπό τις οδηγίες του Λουίς Φερνάντες. Ο Γάλλος τεχνικός ήταν ενήμερος για τα... νυχτοπερπατήματα του Ροναλντίνιο, κατάσταση που ωστόσο χειροτέρευσε μετά το Μουντιάλ του 2002, το οποίο ο Βραζιλιάνος κατέκτησε παρέα με τους Ρονάλντο και Ριβάλντο.

Συγκεκριμένα, ο Φερνάντες ανέφερε πως ο Ροναλντίνιο επέστρεφε σπίτι του στις 6 και 7 το πρωί πριν από αγώνες της ομάδας, με τον χαμογελαστό Ρόνι να μην θέλει να αναφέρει καν το όνομα του πρώην προπονητή του...