Ροναλντίνιο: Δεν αναφέρει καν το όνομα πρώην προπονητή του στην Παρί
Πρόσωπο των ημερών αναμένεται να γίνει ο Ροναλντίνιο, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Απριλίου, κυκλοφορεί μέσω Netflix το ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή του σούπερ σταρ της μπάλας.
Ο Βραζιλιάνος μάγος που πάντοτε ήταν με το χαμόγελο στο πρόσωπο φαίνεται πως δεν ήταν απόλυτα αγαπητός από όλους, ούτε είχε και ο ίδιος την καλύτερη σχέση με ορισμένους. Κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί και από το ντοκιμαντέρ.
Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στις αρχές της χιλιετίας (σσ 2000), όταν και ο Ρόνι αγωνιζόταν με τα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, υπό τις οδηγίες του Λουίς Φερνάντες. Ο Γάλλος τεχνικός ήταν ενήμερος για τα... νυχτοπερπατήματα του Ροναλντίνιο, κατάσταση που ωστόσο χειροτέρευσε μετά το Μουντιάλ του 2002, το οποίο ο Βραζιλιάνος κατέκτησε παρέα με τους Ρονάλντο και Ριβάλντο.
Συγκεκριμένα, ο Φερνάντες ανέφερε πως ο Ροναλντίνιο επέστρεφε σπίτι του στις 6 και 7 το πρωί πριν από αγώνες της ομάδας, με τον χαμογελαστό Ρόνι να μην θέλει να αναφέρει καν το όνομα του πρώην προπονητή του...
🚨🚨 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗜𝗡𝗛𝗢 🇧🇷 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗔𝗡𝗖𝗢𝗘𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗘𝗭 🇫🇷 au point de ne même pas le citer par son nom. 😳👇— Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2026
