Ροναλντίνιο: «Ο Μέσι συνεχίζει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο θρυλικός Ροναλντίνιο μίλησε σε συνέντευξή του για τον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως ακόμη και τώρα παραμένει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Έχοντας μια καριέρα στην οποία τα έζησε όλα στον υπερθετικό βαθμό, ο Ροναλντίνιο κατάφερε να είναι κατά πολλούς ένας από τους κορυφαίους (αν όχι ο κορυφαίος) ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Βραζιλιάνος με το πάντα πλατύ χαμόγελο, του οποίου η ζωή έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix (16 Απριλίου η κυκλοφορία), συνηθίζει να δίνει και όμορφες ατάκες όταν μιλάει για ποδόσφαιρο.

Ο Ρόνι λοιπόν, παραχώρησε μίνι-συνέντευξη στην Ole, στην οποία αναφέρθηκε τόσο στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, τον Λιονέλ Μέσι, αλλά και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αρχικά, εξήγησε πως το νούμερο «10» της Μπάρτσα βρίσκεται στα πολύ καλά χέρια του Λαμίν Γιαμάλ, ενός από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, όπως χαρακτηριστικά είπε. Εν συνεχεία, ρωτήθηκε για τον Αργεντίνο μάγο και αν πιστεύει ότι θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ. Αποκρίθηκε θετικά, και παράλληλα ανέφερε πως εκείνος (σσ ο Μέσι) είναι ακόμη ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

«Συνεχίζει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ελπίζω να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε άριστη φόρμα και να κάνει καταπληκτικά πράγματα για εμάς».

Ύστερα, χαρακτήρισε τους «μπλαουγκράνα» ως μια από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες στην Ευρώπη, ενώ τέλος δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη Σελεσάο, χρίζοντάς τη στα φαβορί για τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Νομίζω ότι η Βραζιλία τα πάει πολύ καλά, μια δυνατή ομάδα με φανταστικούς παίκτες από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς, όλοι τους απίστευτα ταλαντούχοι. Θα είναι ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλες τις ομάδες να έρχονται δυνατές».