Η Ρεν κέρδισε την Ανζέ με 2-1 στην έδρα της, έφτασε τους 50 βαθμούς και ισοβαθμεί στην 4η θέση με τη Λιλ, που έχει ματς λιγότερο. Στους 52 είναι η τρίτη Μαρσέιγ.

Μια άκρως ουσιαστική και χρήσιμη νίκη πέτυχε η Ρεν που επικράτησε 2-1 της Ανζέ για την 29η αγωνιστική της Ligue 1 και κυνηγάει με αξιώσεις την τρίτη θέση και την έξοδο στο επόμενο Champions League.

Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασιστικά στο ματς και προηγήθηκαν μόλις στο 12ο λεπτό με το αυτογκόλ του Λουέ. Στο 25' ο Μούσα Αλ Tάαμαρι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, η οποία εξασφάλισε γρήγορα «καθαρό» προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο μέρος, οι αλλαγές των φιλοξενούμενων βελτίωσαν την εικόνα τους και στο 65ο λεπτό ξαναμπήκαν στο παιχνίδι με γκολ του Πίτερ, ύστερα από ασίστ του Ραολισοά. Στο 81ο λεπτό, η Ανζέ έχασε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ισοφαρίσει, καθώς ο Σμπαϊ αστόχησε από τα έντεκα βήματα. Το 2-1 ήταν το τελικό σκορ, με τη Ρεν να κυνηγάει τ'... αστέρια και τους φιλοξενούμενους να είναι 13οι, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν.

Οσέρ - Ναντ 0-0

Σε ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα, Οσέρ και Ναντ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Αμφότερες βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού και ο ένας βαθμός δεν ικανοποιεί καμία. Οι γηπεδούχοι είναι 16οι με 24 βαθμούς, τρεις λιγότερους από την 15η Νις, που εξασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία αυτή τη στιγμή και έχει και αγώνα λιγότερο.

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι είναι σε ακόμα πιο δυσμενή θέση, αφού η 17η θέση στον πίνακα και οι 19 βαθμοί, μοιάζουν πολύ δύσκολο να τη διατηρήσουν στα... μεγάλα σαλόνια πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.