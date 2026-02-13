Η Ρεν έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς επικράτησε 3-1 κι έδωσε την ευκαιρία στη Λανς να επιστρέψει στην κορυφή με νίκη στο... Παρίσι.

Σερί ήταν και πάει για την Παρί Σεν Ζερμέν! Μετά από επτά διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα που την είχαν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προσγειώθηκε ανώμαλα στην έδρα της Ρεν που επικράτησε 3-1 κι έδωσε νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» της κορυφής.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς διαθέσεις τους κι απείλησαν για πρώτη φορά στο 6΄με προσπάθεια του Λεπολ που σταμάτησε στο δοκάρι! Στο 34΄ωστόσο η Παρί δεν ήταν τόσο τυχερή...Ο Ταμαρί υποδέχθηκε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με τρομερό πλασέ στη γωνία βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η Ρεν συνέχισε να παραμένει απειλητική, σταμάτησε νέα καλή στιγμή με το καλησπέρα του β΄μέρους με άστοχο σουτ του Νορντίν και τελικά βρήκε το 2-0 από κεφαλιά του Λεπόλ μετά από εκτέλεση κόρνερ (69΄).

Παρόλα αυτά η Παρί δεν παρέδωσε πνεύμα και μόλις τρία λεπτά αργότερα μπήκε ξανά στο ματς, όταν ο Ντεμπελέ σκόραρε με κοντινή κεφαλιά για να δώσει πνοή στους Παριζιάνους. Οι όποιες ελπίδες τους πάντως να αποχωρήσουν με ψηλά το κεφάλι από το γήπεδο εξαφανίστηκαν στο 81΄, όταν ο Εμπολό σφράγισε τη νίκη της Ρεν με 3-1 κι έδωσε την ευκαιρία στη Λανς να ονειρεύεται την επιστροφή στην κορυφή με νίκη το Σάββατο (14/2) κόντρα στην... Παρί FC στη γαλλική πρωτεύουσα.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ζοάο Νέβες (72΄Ντρο Φερνάντεθ), Ντουέ (60΄Μπαρκολά), Κβαρατσχέλια (60΄Λι-Κανγκ-Ιν), Ντεμπελέ (74΄Γκονζάλο Ράμος)

