Για την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα αναφέρθηκε ο παλαίμαχος φορ της Γκενκ, Γουέσλεϊ Σονκ, ο οποίος μεταξύ άλλων έδωσε τη δική του συμβουλή για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο και όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, τόσο πιο ποικίλα γίνονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον, ωστόσο στο Gazzetta σας έχουμε ενημερώσει για τα αληθινά δεδομένα και σχετικά με τη στάση του ίδιου πάνω σε όσα γράφονται.

Αν και το μέλλον του δείχνει να είναι σε ένα κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης, ο Γουέσλεϊ Σονκ έχει διαφορετική άποψη. Ένας από τους πιο δεινούς σκόρερ στον 21ο αιώνα με πάνω από 130 γκολ στο Βέλγιο, δύο φορές πρώτος σκόρερ και γέννημα-θρέμμα της Γκενκ, πήρε θέση και έδωσε τη δική του συμβουλή στον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να κάνει μεγάλο βήμα αλλά να πάει σε μία ομάδα που είναι σχεδόν στη μέση της βαθμολογίας σε ένα από τα τοπ 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης προκείμενου να αποφύγει τις απότομες αλλαγές και τις υψηλές απαιτήσεις, ώστε να κάνει μικρά βήματα προς τα πάνω.

Μάλιστα, ο 47χρονος, πλέον προπονητής, έδωσε ως παράδειγμα τον Ζερεμί Ντοκού της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος μετά την Άντερλεχτ επέλεξε τη Ρεν για το επόμενο βήμα του και πλέον βρίσκεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου. Πάνω σε αυτό, ο Σονκ τόνισε πως η Ρεν θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει το επόμενο βήμα του Καρέτσα, ωστόσο παραδέχθηκε ότι πολύ δύσκολα οι ομάδες τέτοιας κατηγορίας θα δώσουν τα λεφτά που ζητάει η Γκενκ.

Συγκεκριμένα είπε: «Νομίζω ότι είναι καλύτερο για αυτόν να μην καταλήξει σε μια κορυφαία ομάδα, επειδή οι προσδοκίες εκεί είναι τόσο υψηλές. Πρέπει να καταλήξει σε έναν σύλλογο όπου οι προσδοκίες είναι χαμηλότερες, αλλά τότε η τιμή γίνεται πρόβλημα για την Γκενκ, επειδή αυτού του είδους οι σύλλογοι θα είναι λιγότερο πρόθυμοι να πληρώσουν.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο Καρέτσας θα πετύχει στο εξωτερικό. Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα μπορούσε να καταλήξει σε έναν σύλλογο μεσαίας κατηγορίας όπου μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, τη Ρεν, για παράδειγμα. Ακριβώς όπως ο Ντόκου».