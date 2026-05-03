Η Λιόν επικράτησε 4-2 της Ρεν σε ένα ματς με πλούσιο θέαμα, πέρασε στην τρίτη θέση και είναι αγκαλιά με το Champions League της ερχόμενης περιόδου.

Η Λιόν είπε «ευχαριστώ πολύ» στη Λιλ για το... δωράκι, κέρδισε 4-2 τη Ρεν, και ανέβηκε στην τρίτη θέση του πίνακα της Ligue 1, που οδηγεί απευθείας στη League Phase του Champions League της ερχόμενης περιόδου. Οι Λιλουά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Χάβρη και έχασαν έδαφος. Η μάχη για τα εισιτήρια στα... αστέρια συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στη Γαλλία, δύο αγώνες πριν το φινάλε. Λιόν (3η, 60 βαθμοί), Λιλ (4η, 58 βαθμοί), Ρεν (5η, 56 βαθμοί), Μονακό (6η, 54 βαθμοί) και Μαρσέιγ (7η, 53 βαθμοί) δίνουν μάχη στήθος με στήθος για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν και πήραν... κεφάλι στο σκορ με τον Ταμαρί στο 6'. Οι Λιονέ δεν πτοήθηκαν και γύρισαν το ματς από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Γιάρεμτσουκ στο 37' και Τολισό στο 42' από την άσπρη βούλα.

Στην επανάληψη, η Ρεν ισοφάρισε σε 2-2 με τον Λεπολ στο 48ο λεπτό αλλά τα γκολ των Μορέιρα στο 52' και Έντρικ στο 75' έδωσαν την πολύτιμη νίκη στους γηπεδούχους, που ορίζουν την τύχη τους στις επόμενες δύο αναμετρήσεις για την απευθείας έξοδο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Λιλ - Χάβρη 1-1

Γκέλα ολκής για τους Λιλουά, οι οποίοι πέταξαν δύο βαθμούς απέναντι στην 14η Χάβρη και έκαναν δώρο στη Λιόν, που σε περίπτωση νίκης απέναντι στη Ρεν περνά στην τρίτη θέση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Χάραλντσον στο 29' για τους γηπεδούχους και Σουμαρέ στο 33' για τους φιλοξενούμενους, οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Στρασβούργο - Τουλούζ 1-2

Η ομάδα της Τουλούζης έφυγε με το διπλό από την έδρα της Στρασμπούρ, η οποία είχε το... μυαλό της στον επαναληπτικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα ημιτελικά του Conference League. Ο Άμο-Αμεγιό έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στο 27ο λεπτό, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ανατροπή με τους Μεταλιέ στο 43' και Έμερσον στο 84'.

Παρίσι - Μπρεστ 4-0

Οι Παριζιάνοι φιλοδώρησαν με τέσσερα τέρματα τη Μπρεστ (4-0) σε ένα ματς-παράσταση για έναν ρόλο. Ματοντό (13', 67'), Ζεμπέλς (20') και Κολεόσο (89'), οι σκόρερ των πρωτευουσιάνων.

Οσέρ - Ανζέ 3-1

Νίκησαν και ελπίζουν οι γηπεδούχοι! Η Οσέρ παρέμεινε στη ζώνη του υποβιβασμού και στο -3 από τη Νις, που αυτή τη στιγμή μένει στην κατηγορία αλλά απομένουν δύο αγώνες και όλα... παίζονται. Μάρα (12', 61') και Σιναγιόκο (67') οι σκόρερ για την Οσέρ, το γκολ της... τιμής για τους φιλοξενούμενους πέτυχε από ο Κογιαλίπου στο 77ο λεπτό από τα έντεκα βήματα.