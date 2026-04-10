Η δωδέκατη της βαθμολογίας Παρί πέτυχε απρόσμενη νίκη εις βάρος της Μονακό με 4-1 βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί των επτά διαδοχικών νικών των φιλοξενούμενων, ενώ παράλληλα τους έβαλαν σε... μπελάδες αναφορικά με την 4η θέση, καθώς σε περίπτωση νίκης της Μαρσέιγ επί της Μετς, οι Μασσαλοί θα πάρουν διαφορά τριών βαθμών, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της Ligue 1.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαιτέρως παραγωγικό. Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τη Μονακό και σκόραραν τρία γκολ στα πρώτα 21 λεπτά. Το 1-0 έγινε μόλις στο 4ο λεπτό με τον Ικονέ να πλασάρει προ κενής εστίας, ύστερα από ασίστ του Σιμόν από την αριστερή πλευρά. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του πολύπειρου Τσίρο Ιμόμπιλε να κάνει το 2-0 με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια και ασίστ του Μουνέτσι.

Στο 21' οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Στην αντεπίθεση, ο Ιμόμπιλε πάσαρε, ο Ικονέ σούταρε με το αριστερό και έγραψε το 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Οι Μονεγάσκοι μείωσαν με το τετ-α-τετ του Μπαλογκάν στο 36ο λεπτό, έπειτα από την ασίστ του Μπάμπα στην κόντρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μόντε Κάρλο προσπάθησε να αντιδράσει, ώστε να μπει ξανά στο παιχνίδι. Αντ' αυτού η ομάδα της πρωτεύουσας διεύρυνε κι άλλο τον δείκτη του σκορ, κάνοντας το 4-1 με τον Κολεόσο στο 71'.

Η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» πέτυχε μια σπουδαία νίκη, εν αντιθέσει με τη Μονακό που υπέστη μια ήττα που πιθανότατα θα της στοιχίσει στην τελική έκβαση του πρωταθλήματος, αναφορικά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο της επόμενης σεζόν.