Το έγκριτο γαλλικό μέσο υποστηρίζει πως η Παρί ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τζουλιάν Μπιανκόν.

Το πρόσωπο του Τζουλιάν Μπιανκόν φέρεται να εξετάζει η γαλλική Παρί, αναφορικά με την αμυντική της ενίσχυση στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η έγκυρη L' Equipe.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού δεν αποτελεί βασικό «εργαλείο» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ωστόσο προσφέρει λύσεις όποτε καλείται, έχοντας μέχρι στιγμής 14 συμμετοχές (2 γκολ) και συνολικά 865 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε αυτό ακριβώς φαίνεται να ποντάρει η «μικρή» Παρί, θέλοντας να οχυρώσει κι άλλο την ανασταλτική της λειτουργία, στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στα σαλόνια της Ligue 1. Πάντως, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο γαλλικός σύλλογος ήρθε σε επικοινωνία με τους «ερυθρόλευκους» αλλά έλαβε αρνητική απάντηση, καθώς ο Βάσκος δεν θέλει να χάσει τον 25χρονο, πιστεύοντας πως έχει περιθώρια εξέλιξης.

Αναλυτικά:

Ο σύλλογος επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό Πειραιώς (Ελληνική Super League) σχετικά με τον Γάλλο Τζουλιάν Μπιανκόνε (25 ετών). Έχοντας πραγματοποιήσει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, ο πρώην παίκτης της Μονακό δεν έχει αγωνιστεί πολύ, αλλά ο προπονητής του δεν θέλει να τον αποχωριστεί, πιστεύοντας ότι έχει περιθώρια εξέλιξης. Ένα άλλο όνομα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Ιταλού Ντιέγκο Κόπολα (22 ετών), ο οποίος αγωνίζεται για την Μπράιτον (Premier League). Και αυτός έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής από την αρχή της σεζόν, με 9 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (5) και 4 συμμετοχές στο κύπελλο.