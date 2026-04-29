Ο Λουίς Ενρίκε σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μπάγερν Μονάχου, ως τον καλύτερο αγώνα, τον οποίο έχει προπονήσει ποτέ στην καριέρα του.

Την Τρίτη (28/04) ο ποδοσφαιρικός κόσμος παρακολούθησε ένα από τα πιο «χορταστικά» ευρωπαϊκά παιχνίδια, με την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μπάγερν Μονάχου να προσφέρουν άπλετο θέαμα, ενώ τα εννέα γκολ που σημειώθηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα, τον κατέστησαν τον ημιτελικό με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία του Champions League.

Το βιογραφικό του Λουίς Ενρίκε είναι αδιαμφισβήτα «βαρύ», με τον Ισπανό να έχει μακρά θητεία σε ιστορικούς συλλόγους όπως την Μπαρτσελόνα, τίποτα, ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, δεν συγκρίνεται με αυτό που είδε στο «Parc des Princes».

«Δεν έχω ξαναδεί αγώνα με τέτοια ένταση. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να επισημάνουμε τα ελαττώματα. Τώρα πρέπει απλώς να τους συγχαρούμε όλους. Αξίζαμε να κερδίσουμε, αξίζαμε να πάρουμε ισοπαλία και αξίζαμε να χάσουμε σήμερα. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας. Ήταν, χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος αγώνας στον οποίο έχω προπονήσει».

🗣️ Luis Enrique: "I've never seen such intensity in my life, such a physical level. It's not the time to say what went wrong. Everyone needs to be congratulated."



Η Παρί προηγούταν με 5-2 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου χάρη στα τέρματα των Κβίτσα Κβαρατσκελία και Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως η κεφαλιά του Νταγιότ Ουπαμεκάνο στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και το δυνατό σουτ του Λουίς Ντίαζ στο 68', έδωσε ελπίδα στην Μπάγερν, ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της επόμενης Τετάρτης (06/05) στο Μόναχο.

Ο Καταλανός τεχνικός σημείωσε ακόμη πως εξαντλήθηκε και μόνο που παρακολουθούσε το παιχνίδι, αλλά τόνισε πως περιμένει την ίδια ένταση από τους παίκτες του και στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.

«Είμαι τόσο κουρασμένος, και δεν έτρεξα ούτε ένα χιλιόμετρο. Οπότε δεν ξέρω πώς αισθάνονται οι παίκτες... Μόλις ρώτησα το προσωπικό μου: "Πόσα γκολ πιστεύετε ότι θα χρειαστούμε για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα;" Μου απάντησαν: "Τουλάχιστον τρία". Η Μπάγερν Μονάχου στο γήπεδό της είναι ακόμα πιο δυνατή, αλλά θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την ίδια νοοτροπία και ένταση».