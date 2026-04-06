Η Μονακό νίκησε με 2-1 τη Μαρσέιγ στο Πριγκιπάτο και πλέον ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση του πίνακα της Ligue 1. Στα υπόλοιπα ματς της ημέρας έγινε της... ισοπαλίας.

Η μάχη για την έξοδο στο Champions League έχει πάρει φωτιά στο πρωτάθλημα Γαλλίας, μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μαρσέιγ με 2-1 στο Louis II. Σκόρερ της αναμέτρησης οι Γκολόβιν (59') και Μπαλογκάν (74') για τους γηπεδούχους, ενώ για την ομάδα της Μασσαλίας μείωσε ο Γκουιρί στο 85'. Οι δύο ομάδες είναι... αγκαλιά στην τέταρτη θέση με 49 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από την τρίτη Λιλ. Σε ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι, οι Μονεγάσκοι λύγισαν τη Μαρσέιγ και πλέον το Σαμπιονά πάει για φινάλε-θρίλερ στα ψηλά... πατώματα της βαθμολογίας, όπου διακυβεύονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ανζέ - Λυών 0-0

Δύο σημαντικούς βαθμούς στην έδρα της Ανζέ πέταξε η Λυών, σε ένα ματς που κόλλησε στο 0-0 και δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Η ομάδα της νοτιοανατολικής Γαλλίας υποχώρησε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, χάνοντας έδαφος από τη Μονακό, τη Λιλ και τη Μαρσέιγ.

Λοριάν- Παρίσι 1-1

Η έτερη ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, το Παρίσι, μοιράστηκαν βαθμούς με τη Λοριάν και παρέμενε στην 13η θέση του πίνακα με 32 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι είναι 9οι με 38 βαθμούς. Ντιένγκ στο 54' και Μουνέτσι είκοσι λεπτά αργότερα, οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Μετς - Ναντ 0-0

Στο ντέρμπι του ουραγών, Μετς και Ναντ έφεραν... κουλούρια και παρέμειναν κολλημένες στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με ελάχιστες ελπίδες για παραμονή στα μεγάλα σαλόνια. Η κόκκινη του Τατί στο 39' για τους φιλοξενούμενους μετά από αντιαθλητικό χτύπημα και το ακυρωθέν γκολ του Χέιν στην εκπνοή για οφσάιντ, από πλευράς γηπεδούχων, ήταν οι μοναδικές αξιοσημείωτες στιγμές της αναμέτρησης.

Χάβρη - Οσέρ 1-1

Άλλη μια ισοπαλία σημειώθηκε στα γήπεδα της Γαλλίας στη σημερινή αγωνιστική δράση, καθώς Χάβρη και Οσέρ πέτυχαν από ένα γκολ και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι γηπεδούχοι είναι 14οι με 28 βαθμούς, έχοντας... μαξιλαράκι ασφαλείας πέντε βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην αντίπερα όχθη, η Οσέρ βρίσκεται σε δυσμενή θέση, αφού έχει συγκεντρώσει μόλις 23 βαθμούς και ούσα στην 16η θέση απέχει τέσσερις βαθμούς από τη σωτηρία της. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σιναγιόκο στο 15', με τον Εμπονόγκ να ισοφαρίζει στο 23' για τη Χάβρη.