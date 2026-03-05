Το εύστοχο πέναλτι του Κατσέρη δεν έφτασε για τη Λοριάν, αποκλεισμός από τη Νις

Η Λοριάν έφτασε κοντά σε μία σημαντική πρόκριση στο κύπελλο Γαλλίας και παρότι ο Κατσέρης ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι, η Νις ήταν εκείνη που τσέκαρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Πάνος Κατσέρης έχει ξαναμπεί στη δράση μετά την περιπέτεια με τον τραυματισμό που είχε (158 μέρες έμεινε εκτός) με τον προπονητή της Λοριάν να του δίνει συνεχώς και περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τη Νις, με τον Έλληνα μπακ να μπαίνει στο ματς στο 80ο λεπτό και να είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στη διαδικασία των πέναλτι αφού η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0).

De retour dans le onze de départ, Yehvann Diouf 🇸🇳 a enfilé sa cape de héros pour qualifier l’OGC Nice sur la pelouse de Lorient (0-0, 6-5 t.a.b.) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France.🇫🇷



Αν και όλα έδειχναν ότι η Λοριάν θα πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, η Νις έκανε την... ανατροπή στα πέναλτι. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με το 3/3 ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν αστοχήσει στα δύο εξ αυτών. Η Λοριάν ήθελε ένα εύστοχο χτύπημα αλλά δεν το βρήκε ούτε από τον Σουμάνο, ούτε από τον Εμπόνγκ σε αντίθεση με την αντίπαλο της που με τον Σανσόν και τον Κάρλος έφερε τη μάχη στα ίσια.

Ο Κατσέρης ευστόχησε αλλά δεν ήταν αρκετό αφού η χαμένη εκτέλεση του Μεϊτέ, έστειλε τη Νις στους «4» με τελικό σκορ 6-5.