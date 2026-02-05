Κατσέρης: Έπαιξε ξανά μετά από 158 μέρες με τη Λοριάν
Τον Γενάρη του 2024, η Λοριάν έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Πάνο Κατσέρη από τη Κατανζάρο. Ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας ακολούθησε τη γαλλική ομάδα στη Ligue 2 όμως ήταν από τους βασικούς πυλώνες της επιστροφής στα μεγάλα σαλόνια με 22 συμμετοχές και 4 γκολ ενώ πανηγύρισε και το πρωτάθλημα.
Φέτος ξεκίνησε ως βασικός στα πλάνα της ομάδας ωστόσο στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1 και έπειτα από τα ματς με Οσέρ και Ρεν, στον αγώνα με τη Λιλ υπέστη έναν τραυματισμό, ο οποίος τον άφησε εκτός δράσης για συνολικά 158 μέρες (!). Η μεταχείριση της τραυματισμού του έπρεπε να είναι προσεκτική και το προτιμότερο ήταν να επιστρέψει όταν θα ήταν 100% έτοιμος.
Trois changements côté FCL. Théo Le Bris, Aiyegun Tosin et Panos Katseris entrent en jeu. Ils remplacent Jean-Victor Makengo, Arsène Kouassi et Lucas Leaudais.February 4, 2026
(68', 1-0) #FCLPFC
Έτσι από τις 30 Αυγούστου, ο 24χρονος αμυντικός βρέθηκε σε αποστολή για πρώτη φορά το βράδυ της Τετάρτης (4/2) στον αγώνα κυπέλλου της Λοριάν κόντρα στην Παρί και μπήκε ως αλλαγή στο 69ο λεπτό λαμβάνοντας την αποθέωση από τον κόσμο της γαλλικής ομάδας, η οποία επικράτησε με 2-0 και πέρασε στα προημιτελικά του θεσμού.
Να θυμίσουμε ότι η Λοριάν είναι στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχει κρατήσει μεγάλη απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη και ονειρεύεται υψηλές πτήσεις με ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο ενόψει της νέας σεζόν.
