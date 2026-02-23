Η ασίστ του Γιάρεμτσουκ δεν ήταν αρκετή για τη Λιόν!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, μοίρασε την ασίστ για το μοναδικό γκολ της Λιόν, στην εκτός έδρας ήττα της με 3-1 από το Στρασβούργο.

Το νικηφόρο σερί 13 αγώνων της Λιόν έλαβε τέλος εχθές (22/02) μετά την βαριά εκτός έδρας ήττα με 3-1 από το Στρασβούργο στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής της Ligue 1. Τα γκολ για τους γηπεδούχους τα πέτυχαν οι Γκοντό (37'), Μορέιρα (52'), Πανιτσέλι (83'), ενώ για τους φιλοξενούμενους ο μόνος που βρήκε τα δίχτυα ήταν ο Τολισό στο 59'.

Μάλιστα το τέρμα αυτό του Γάλλου μέσου το «σέρβιρε» ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στη Λιόν από τον Ολυμπιακό. Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα στο 58' και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, πήρε την μπάλα από το ύψος της σέντρας, έτρεξε όλη την αριστερή πλευρά μόνος του και με μία πάσα ακριβείας έδωσε την μπάλα στον Τολισό, ο οποίος με τη σειρά του από το ύψος του πέναλτι μείωσε σε 2-1, προτού ο Αργεντίνος διαμορφώσει λίγο αργότερα το τελικό 3-1.

Η Λιόν, που χθες γνώρισε την πρώτη της ήττα για το 2026, βρίσκεται αυτή την στιγμή στη 3η θέση της κατάταξης του γαλλικού πρωταθλήματος με 45 βαθμούς, στο -9 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ στο Europa League τερμάτισε στην 1η θέση της League Phase με 21 βαθμούς σε 8 αγώνες.