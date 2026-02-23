Το Στρασβούργο έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της Λιόν, καθώς επιβλήθηκε με 3-1 και φουλάρει για Ευρώπη.

Το Στρασβούργο φρέναρε τη Λιόν, καθώς επικράτησε με 3-1 εντός έδρας και ανέβηκε στην 7η θέση και στο -3 από την εξάδα. Αντιθέτως οι Λιονέ μετά από 13 σερί ματς αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις, σκόνταψαν κόντρα στους Αλσατούς και έμειναν στους 45 βαθμούς και στο -7 από τη 2η Λανς.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με περισσότερη ενέργεια στο ματς δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες. Στο 37' μετά από ωραία ομαδική συνεργασία, ο Μορέιρα πάσαρε με λόμπα στον Γκοντό και εκείνος με δεξί πλασέ άνοιξε το σκορ. Αντιθέτως οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να σημειώσουν καμία τελική προσπάθεια μέχρι τη λήξη του α' ημιχρόνου, ενώ αποχώρησε τραυματίας και ο Σουλτς.

Μετά την ανάπαυλα οι Αλσατοί συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και ο Μορέιρα στο 52', από δημιουργός χρίστηκε σκόρερ, καθώς με ένα μακρινό, δυνατό σουτ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Η Λιόν δεν το έβαλε κάτω και λίγα λεπτά μετά (59'), ο Τολισό από το ύψος του πέναλτι μείωσε σε 2-1. Στο 83' ο Πανιτσέλι ήταν εύστοχος σε εκτέλεση πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Οσέρ - Ρεν 0-3

Η Ρεν δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Οσέρ, καθώς επικράτησε με 3-0 και πάτησε εξάδα. Στο 20' ο Καμαρά άνοιξε το σκορ, ενώ δύο λεπτά μετά ο Λεπόλ έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Στο 45' ο Καμαρά χτύπησε ξανά και υπέγραψε το τελικό 3-0.



Ανζέ - Λιλ 0-1

Η Λιλ δυσκολεύτηκε κόντρα στην Ανζέ, αλλά «κλείδωσε» το τρίποντο με 1-0 και βρέθηκε στη πεντάδα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης έβαλε στο 45'+2' ο Ζιρού, ο οποίος ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα.

Νις - Λοριάν 3-3

Η Λοριάν έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας, καθώς έφερε 3-3 κόντρα στη Νις. Βρίσκεται στην 8η θέση και στο -5 από την εξάδα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δύο γκολ του Λουσέτ (12' και 45'+1'). Στο 45'+4' όμως ο Παγκίς μείωσε σε 3-2, ενώ στο 67' ο Ντιένγκ διαμόρφωσε το 3-3.

Ναντ - Χάβρη 2-0

Νίκη - ανάσα για τη μάχη της παραμονής, πήρε η Ναντ, καθώς επικράτησε με 2-0 της Χάβρης. Στο 3' ο Ζουαί πέτυχε αυτογκόλ, ενώ στο 34' ο Γκαναγκό διαμόρφωσε το τελικό 2-0 από την άσπρη βούλα.

