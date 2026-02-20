Ο Γιάρεμτσουκ γλύτωσε από τα... πρόστιμα του Έντρικ!

«Ταρίφα» σε όσους αργούσαν να πάνε στην προπόνηση έβαζε ο Έντρικ αλλά ο Γιάρεμτσουκ τη... γλύτωσε.

Ο Έντρικ θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που θα απασχολήσει τους πάντες στο μέλλον. Το ξεκίνημα του στη Λιόν, όπου παραχωρήθηκε ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι εξαιρετικό με τρία γκολ σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

Ο 19χρονος φορ έχει πλούσιο ταλέντο και στον ισπανικό σύλλογο θεωρούν ότι οι εμπειρίες από τη Γαλλία θα τον επαναφέρουν ακόμα πιο έτοιμο στο πλουσιοπάροχο ρόστερ του. Εκεί έχει βρεθεί με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει παραχωρηθεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και έχουν αναπτύξει μία ωραία σχέση καθώς μοιράζονται την ίδια θέση.

Ένα βίντεο από τις τελευταίες προπονήσεις της γαλλικής ομάδας, ο Έντρικ είναι σε ρόλο... προπονητή και παρακολουθεί ποιος αργεί στην προπόνηση, με το «πρόστιμο» να είναι 100 ευρώ ακόμα και αν δεν είναι στο γήπεδο ένα λεπτό μετά την προγραμματισμένη ώρα.

Από αυτό το... κόλπο γλύτωσε στο τσακ ο Ουκρανός φορ, ο οποίος πάτησε το γήπεδο ακριβώς την ώρα που έπρεπε και ο Έντρικ δεν τον «χρέωσε».