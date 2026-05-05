Παρότι ο Έντρικ είναι μόλις τέσσερις μήνες στη Γαλλία, έχει μάθει ήδη να μιλά τη γλώσσα, δικαιώνοντας την Ιζαμπέλ Ντίας.

Τι κι αν πήγε στη Γαλλία μόλις τον Ιανουάριο ως δανεικός στη Λιόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης; Ο Έντρικ αντιμετωπίζει την ευκαιρία αυτή με την καλύτερη δυνατή νοοτροπία, μαθαίνοντας γαλλικά μέσα σε λίγους μήνες! Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην εγχώρια γλώσσα, με τη μεταφράστρια της ομάδας, Ιζαμπέλ Ντίας, να μην μπορεί να σταματήσει να χαμογελά όσο τον καμάρωνε να μιλά.

Η Ντίας αποτελεί θρύλο του συλλόγου, καθώς εργάζεται στην Ολιμπίκ από το 2000 και έχει ρόλο όχι απλά μεταφράστριας αλλά και δασκάλας, βοηθώντας πολλούς ξένους παίκτες, όπως ο Ζουνίνιο, ο Εντμίλσον και ο Λισάντρο Λόπες να μάθουν τη γλώσσα αλλά και να ενσωματωθούν στον τρόπο ζωής της χώρας. Μάλιστα, φέρεται να έχει βοηθήσει και σε άλλους τομείς παίκτες των Λιονέ, όπως στην εύρεση κατοικίας και σε λογιστικά θέματα.