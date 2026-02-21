Λανς - Μονακό 2-3: Νίκη με ανατροπή για τους Μονεγάσκους
Σε ματς ροντέο, η Μονακό πήρε μεγάλη νίκη με 3-2 στην έδρα της Λανς, που βρέθηκε να προηγείται με δύο γκολ. Η πρωτοπόρος της Ligue 1, έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να κρατήσει τη διαφορά της από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αν νικήσει αργότερα κόντρα στην Μετς θα βρεθεί στην κορυφή και στο +2. Από την άλλη, οι Μονεγάσκοι σημείωσαν τη δεύτερη σερί νίκη και πάτησαν εξάδα.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά και πήραν νωρίς κεφάλι στο σκορ. O Τομασόν, σέρβιρε με κεφαλιά - πάσα στον Εντουάρ και εκείνος με βολέ έγραψε το 1-0. Το σκορ θα μπορούσε να είχε διευρυνθεί, αλλά ο ρυθμός άρχισε να πέφτει με τους Μονεγάσκους να απειλούν στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στο β' μέρος ο Τοβέν πήρε το ριμπάουντ μες στην περιοχή για το 2-0. Οι Μονεγάσκοι δεν το έβαλαν κάτω και μες σε δύο λεπτά έφεραν το ματς τούμπα. Στο 63' ο Μπαλογκάν έδωσε ζωή στην ομάδα του με ένα δυνατό σουτ και μείωσε σε 2-1. Στο 70' ο Ζακάρια με κεφαλιά ισορρόπησε το ματς και στο 72' ο Φατί έγραψε το 3-2. Μετά από λάθος στην άμυνα της Λανς, ο 23χρονος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ολική ανατροπή.
