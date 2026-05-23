Η Λανς επιβλήθηκε 3-1 της Νις στον τελικό Κυπέλλου Γαλλίας στο Παρίσι και σήκωσε την κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Έγραψε ιστορία η Λανς! Κέρδισε με 3-1 τη Νις στον τελικό Κυπέλλου Γαλλίας στο Παρίσι και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιό της στον θεσμό. Μια ονειρική χρονιά ολοκληρώνεται για τον γαλλικό σύλλογο, που εκτός από το Κύπελλο τερμάτισε δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα και θα βρίσκεται στη League Phase του ερχόμενου Champions League.

Στο πρώτο ημίχρονο η Λανς πήγε στα αποδυτήρια με 2-1 με τα γκολ του Τοβέν στο 25ο λεπτό και του Εντουάρ στο 42ο. Η τυπικά φιλοξενούμενη Νις μείωσε με τον Κουλιμπαλί στο 45+3 και ξαναμπήκε στο... κόλπο του τελικού πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο προπονητές άλλαξαν πρόσωπα και ανακάτεψαν την τράπουλα. Η Λανς για να διευρύνει το προβάδισμά της και να... αγκαλιάσει την κούπα και η ομάδα της Νίκαιας για να φέρει τον τελικό στα ίσα.

Τελικά η Λανς ήταν αυτή που... χαμογέλασε στο 78ο λεπτό. Το γκολ του Σίμα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και η ομάδα του Πιέρ Σέιζ πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της στον θεσμό.