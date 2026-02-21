Τέλος στον «πόλεμο» Μπαπέ – Παρί: Δεν ασκεί έφεση ο σύλλογος και πληρώνει 63 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η δικαστική διαμάχη μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Μπαπέ, καθώς οι Γάλλοι αποδέχθηκαν την καταβολή 63 εκατ. ευρώ στον παίκτη της Ρεάλ.

Οριστικό τέλος λαμβάνει η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Μπαπέ και την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο γαλλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόφασή του να μην ασκήσει έφεση στην τελευταία δικαστική ετυμηγορία.

Μετά από μια νομική μάχη που διήρκεσε 18 μήνες, οι πρωταθλητές Γαλλίας αποδέχθηκαν την υποχρέωσή τους να καταβάλουν το ποσό των 63 εκατομμυρίων ευρώ στον νυν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, για μισθούς και μπόνους από την τελευταία σεζόν του στο Παρίσι, τα οποία η ομάδα αρνούνταν να πληρώσει.

Στην ανακοίνωσή της, η Παρί σημείωσε ότι ενεργεί με πνεύμα υπευθυνότητας, επιθυμώντας να βάλει ένα οριστικό τέλος σε μια διαδικασία που κράτησε υπερβολικά πολύ και να επικεντρωθεί στο αθλητικό της project στο εξής. Οι δικηγόροι του συλλόγου, ωστόσο, επέμειναν ότι η ομάδα εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τους ισχυρισμούς της πλευράς του σούπερ σταρ της Βασίλισσας.

Από την άλλη, το εργατοδικείο του Παρισιού δικαίωσε τον 27χρονο Γάλλο, κρίνοντας ότι ο σύλλογος απέτυχε να προσκομίσει οποιαδήποτε γραπτή απόδειξη που να επιβεβαιώνει ότι ο ίδιος είχε παραιτηθεί από τα δεδουλευμένα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπαπέ διεκδικούσε αρχικά το αστρονομικό ποσό των 278 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Παρί είχε απαντήσει με δική της αγωγή ύψους 253 εκατομμυρίων, κατηγορώντας τον πρόκληση οικονομικής ζημιάς επειδή έφυγε ως ελεύθερος με προορισμό τη Μαδρίτη.