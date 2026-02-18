Ο Κιλιάν Μπαπέ εθεάθη να αποκαλεί ρατσιστή τον Τζανλούκα Πρεστιάνι μετά την επίθεση στον Βινίσιους.

Η ρατσιστική επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους στιγμάτισε το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο ρατσισμού. Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό! «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, με τα όσα έγιναν στο Ντα Λουζ να αναμένεται να μας απασχολήσουν για καιρό...