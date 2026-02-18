Μπενφίκα - Ρεάλ: Ο Μπαπέ είπε ρατσιστή τον Πρεστιάνι
Η ρατσιστική επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους στιγμάτισε το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο ρατσισμού. Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό! «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, με τα όσα έγιναν στο Ντα Λουζ να αναμένεται να μας απασχολήσουν για καιρό...
😡 "ERES UN PU** RACISTA".
🗣️ Las palabras de Mbappé a Prestianni tras lo ocurrido con Vinicius.
NOS VEMOS A LAS 12 EN MEGA. pic.twitter.com/odVjJDWEXN— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026
🚨”ERES UN PUT* RACISTA!!”— NoKai (@nokai) February 17, 2026
Mbappé a Prestiqnnipic.twitter.com/XN3P1bu3vh https://t.co/djDyiT9je3
