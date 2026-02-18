Μπενφίκα - Ρεάλ: Ο Μπαπέ είπε ρατσιστή τον Πρεστιάνι

Γιάννης Πολιάς
mbappe
Ο Κιλιάν Μπαπέ εθεάθη να αποκαλεί ρατσιστή τον Τζανλούκα Πρεστιάνι μετά την επίθεση στον Βινίσιους.

Η ρατσιστική επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους στιγμάτισε το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο ρατσισμού. Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό! «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, με τα όσα έγιναν στο Ντα Λουζ να αναμένεται να μας απασχολήσουν για καιρό...

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα