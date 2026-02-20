Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, «επιτέθηκε» στο Κίλιαν Μπαπέ, επειδή στάθηκε στο πλευρό του Βινίσιους στην «επίθεση» που δέχτηκε από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι.

Ο θρυλικός τερματοφύλακας της Εθνικής ομάδας της Παραγουαής, Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, σε πρόσφατη συνέντευξη του αναφέρθηκε στην ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Βινίσιους Τζούνιορ από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι στον αγώνα της Ρέαλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα που διεξήχθη στη Λισαβόνα την περασμένη Τρίτη (17/02).

Θυμίζουμε ότι ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός φαίνεται να αποκάλεσε τον Βραζιλιάνο εξτρέμ «μαϊμού», επείδη επέλεξε να πανηγυρίσει το γκολ που πέτυχε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης με τροπο «προκλητικό» για το κοινό και τους παίκτες των γηπεδούχων.

Σε συνέντευξη του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αργεντινής, ο Τσιλαβέρτ υπερασπίστηκε τον Πρεστιάνι, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο Βινίσιους ευθύνεται, επειδή προκάλεσε και όχι ο ποδοσφαιριστής των «αετών» που του επιτέθηκε. «Υποστηρίζω τον Πρεστιάνι! Ο Βινίσιους είναι πάντα ο πρώτος που προσβάλλει τους πάντες. Η πρώτη προσβολή ήρθε από αυτόν. Αν κοιτάξετε την κάμερα, πριν πει "cagon". Η πρώτη προσβολή προήλθε από τον μελαχρινό παίκτη».

Ο Παραγουανός ενθάρρυνε επίσης την Μπενφίκα να προστατεύσει τον Πρεστιάνι και υπερασπίστηκε την άποψη ότι η UEFA δεν πρέπει να τιμωρήσει τον Αργεντινό, καθώς οποιαδήποτε πιθανή τιμωρία για τον παίκτη θα ήταν ένα «σημάδι νίκης για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα» και ένα σημάδι ότι το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε ένα «γκέι άθλημα», το οποίο, όπως επέμεινε, ήταν κάποτε ένα παιχνίδι για μόνο για άνδρες.

«Αν τιμωρήσουν τον Πρεστιάνι αυτό θα οδηγήσει την Λοάτκι κοινότητα να αποτελέσει το παράδειγμα προς μίμηση. Και όχι, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα όπου παίζουν άνδρες και όπου παλιά λέγαμε τα πάντα ο ένας στον άλλον. Αφού έβαλαν το μικρόφωνο και το βίντεο έγινε κοριτσίστικο».

«Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ: ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα έχει ελάχιστη μνήμη. Υπήρχε ένας αγώνας μεταξύ Βραζιλίας και Ισπανίας στον οποίο μια κάμερα του Netflix κινηματογραφούσε τον Βινίσιους και είπε κλαίγοντας ότι θα ήθελε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο οι μαύροι θα μπορούν να ζουν καλύτερα. Ο ίδιος έκανε διακρίσεις. Θέλει οι λευκοί να ζουν άσχημα;», είπε ο παλαίμαχος κίπερ, ο οποίος τόνισε ότι όλα τα ρατσιστικά περιστατικά στο ποδόσφαιρο «γεννιούνται στην Ευρώπη».

Ο Τσιλαβέρτ συνέχισε το κρεσέντο ομοφοβίας και σεξισμού και επιτέθηκε επί προσωπικού στον Κιλιάν Εμπαπέ, αμφισβητώντας το δικαίωμά του να μιλάει για ηθική, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο η προσωπική ζωή του Γάλλου έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αξίες, που πρέπει να «πρεσβεύει» ο κόσμος του ποδοσφαίρου.

«Ο Κιλιάν Εμπαπέ ζει με μια τραβεστί και μιλάει για αξίες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, αλλά δεν είναι φυσιολογικό για έναν άντρα να ζει με μια τραβεστί. Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να έχεις δίπλα σου είναι μια γυναίκα», δήλωσε ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Σαραγόσα αναφερόμενος στο μοντέλο Ινές Ράου, με το οποίο είχε συνδεθεί ο διεθνής επιθετικός το 2022.