Μαρσέιγ: Μποϊκοτάζ των οπαδών με άδειες κερκίδες στο «Βελοντρόμ»
Η Μαρσέιγ αντιμετωπίζει το Στρασβούργο για την 22η αγωνιστική της Ligue 1 στο «Βελοντρόμ», με τους οπαδούς να μποϊκοτάρουν τον αγώνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Oι δύο αντικριστές κερκίδες του γηπέδου είναι εντελώς άδειες, ενώ κατά την είσοδο των παικτών οι φίλαθλοι, που βρέθηκαν στο στάδιο, άρχισαν να γιουχάρουν τους ποδοσφαιριστές. Στις άδειες κερκίδες έχουν τοποθετηθεί πανό με μήνυμα, που ζητούν την απομάκρυνση των ιδιοκτητών: «Μαγκόρτ - Λονγκόρια, έξω. Άδειες κερκίδες για ένα σύλλογο που αυτοκαταστρέφεται. Χρόνια χαμένα, σχέδια που έγινα στάχτη».
Οι οπαδοί εξέφρασαν με αυτό το τρόπο την δυσαρέσκειά τους ενάντια στην ομάδα για τα απογοητευτικά αποτελέσματα, ειδικά μετά την βαριά ήττα με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Classique. Η Μαρσέιγ έχει αποκλειστεί και από το Champions League, ενώ το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων, οδήγησε και στην έξοδο του Ντε Τσέρμπι, από τον πάγκο των Μασσαλών.
🚨 Marseille fans send a brutal message.— Goal Gossip (@Goal_Gossip1) February 14, 2026
“McCourt, Longoria — get out.” 🤬
“Years wasted. Projects turned to ashes.”
A stand deliberately left empty.
Silence louder than noise. 🥶🔥 pic.twitter.com/GQ2hYd9hob
