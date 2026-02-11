Παρελθόν από τη Μαρσείγ ο Ντε Τσέρμπι

Η Μαρσέιγ τελείωσε και επίσημα τη συνεργασία της με τον Ιταλό προπονητή, Ρομπέρτο ​​Ντε Ζέρμπι, μετά από αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών.

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τη Μαρσείγ ο επικεφαλής προπονητής, Ρομπέρτο ​​Ντε Ζέρμπι, μετά από αμοιβαία συμφωνία και των δύο πλευρών, όπως αναφέρει ο γαλλικός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

🚨 BREAKING: Roberto De Zerbi and Olympique Marseille part ways with immediate effect.



Decision made following direct talks & reflections between parties, as @FabriceHawkins reports.



No issues between De Zerbi, the club management and players.



De Zerbi believes it’s best… pic.twitter.com/RJwmYxkQ0L February 10, 2026

Η πίεση συσσωρεύτηκε στον Ιταλό τεχνικό, εξαιτίας της μέτριας σεζόν που διανύει φέτος η ομάδα, με την ήττα με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν το περασμένο σαββατοκύριακο να αποδεικνύεται το τελευταίο καρφί στο «φέρετρο» του.

Η Μαρσέιγ αποκλείστηκε επίσης από τη League Phase του Champions League και έχασε τον τελικό του Trophee des Champions από τους πρωταθλητές Ευρώπης στα πέναλτι, ενώ δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο στη Ligue 1, καθώς βρίσκεται ήδη στην τέταρτη θέση, 12 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Παρί.

«Η Ολιμπίκ Μαρσέιγ και ο Ρομπέρτο ​​Ντε Ζέρμπι, προπονητής της πρώτης ομάδας, ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους με κοινή συμφωνία. Μετά από συζητήσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διοίκηση του συλλόγου, του ιδιοκτήτη, του προέδρου, του διευθυντή ποδοσφαίρου και του προπονητή, αποφασίστηκε να γίνει μια αλλαγή στο τιμόνι της πρώτης ομάδας».

«Ήταν μια δύσκολη συλλογική απόφαση, που ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση προς το συμφέρον του συλλόγου, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αθλητικές προκλήσεις του τέλους της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

Ο Ντε Ζέρμπι, ο οποίος εντάχθηκε στη Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2024 μετά την επιτυχημένη θητεία του με την Μπράιτον στη Premier League, οδήγησε την ομάδα στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, πίσω μόνο από την Παρί Σεν Ζερμέν.